Büyükşehir Belediyesi Gülen Yüzler Kafesi hizmete girdi Gürkan, sevgi dolu engelsiz bir yaşam diliyorum

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağında Down Sendromlu çocuklara yönelik olarak dizayn edilen ve Down Sendromlu çocukların istihdam edileceği Gülen Yüzler Kafesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Program öncesinde Malatya Down Sendromlular Halk Oyunları Ekibi tarafından birbirinden güzel halk oyunları gösterisi sunuldu.

Sanat Sokağında gerçekleştirilen programda bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Down Sendromlular Dernek Başkanı Nursel Vardı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Vardı, “Çocuklarımıza verilen bu mutluluğun tarifi yoktur. 2016 yılından beri böyle bir kafenin açılışı için çalışmalar yürütüyorduk. Geçen yıl engelliler gününde Başkanımıza bu talebimizi ilettik. Başkanımız bir yıl sonra yine bir engelliler gününde bu mutluluğu bizlere yaşattı. Down Sendromlu aileler olarak hiç kimsenin acımasına ve maddi desteğine ihtiyacımız yok. Şu anki mutluluğu hiçbir şey veremezdi. İnşallah burada özel çocuklarımızla birlikte nefes almak, gülen yüzlerle birlikte, Malatya halkının gülen yüzüyle sevgisiyle inşallah hep birlikte mutlu olacağız. Bu kafede down sendromlu çocuklarımız sizlere hizmet edecek. Onlara davranışlarınızla, gülen yüzünüzle ve sözlerinizle acımaktan çok bir şeyler öğretmenin çabası içerisinde olmalıyız. İnşallah bu kafede mutlu kaliteli zaman geçireceklerine inanıyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül ise yaptığı konuşmada, “3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Down Sendromlu kardeşlerimiz için Gülen Yüzler Kafesini yaparak hizmete açıyoruz. Başkanımızın direktifleri doğrultusunda hareket ederek özel kardeşlerimizin toplumsal hayatın içerisinde daha fazla katılmaları için yoğun bir çalışmayla Gülen Yüzler Kafemizi bugün açıyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya’da güzel bir açılış gerçekleştirdiklerini belirten ve 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Gürkan, “Engellilikte esas olan insanda sevginin eksik olmamasıdır. Eğer bir insanda sevgi varsa vücudunun herhangi bir uzvunun olmaması bir engel değildir. Bugün toplumumuzda bizim engelli diye nitelendirdiğimiz çok sayıda insanımız var ki çoğu icada onlar imza atmıştır. Toplumda bu kardeşlerimizin bir uzuvlarının eksik olması onların bir eksiğinin olduğu anlamında değildir. Onları eksik olarak görme gibi bir lüks içerisinde olmamalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizle ilgili olarak sadece bu kafe ile ilgili değil her alanda onların işlerini kolaylaştıracak bir anlayış içerisinde çalışıyoruz. Down Sendromlu çocuklarımız için açacağımız Gülen Yüzler Kafesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu kafede 12 kişi istihdam edilecek. Bunlardan 8’i Down sendromlu çocuğumuz. BELSOS ve Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliği ile yapmış olduğu güzle bir hizmet. Bu hizmette emek verenlere teşekkür ediyorum. Sevgi dolu engelsiz bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.