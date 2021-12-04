Malatya 1.OSB Fabrika Kuluçkası Projesi imzaları atıldı

Malatya’da 1.Organize Sanayi Bölgesinde iş ve aş sağlanıp ekonomiye katkı sağlanması amacıyla yeni projeler hayata geçiriliyor. İstihdam sağlanması kapsamında Malatya 1. OSB Fabrika Kuluçkası Projesi başlatıldı.

2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Malatya 1.OSB Fabrika Kuluçkası Projesi sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Valilik 1 Nolu Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Aydın Baruş, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ve FKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin katıldı.

FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu yaptığı konuşmada, “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), nispeten geri kalmış bölgelerde çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam ve teknoloji kapasitesinin artırılması amacıyla uygulanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve bölgemize büyük yatırımların kazandırıldığı önemli bir programdır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından, Malatya ve Elazığ illerinde üretim, istihdam ve ihracatın artırılması amacıyla CMDP kapsamında önemli projelere hibe desteği sağlanmakta olup bu bağlamda bugüne kadar toplam 12 adet proje desteklenmiştir. Destek alan kurumların eş finansmanı dâhil bölge ekonomisine 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 246 milyon lira tutarında yatırım bütçesinin kazandırıldığı bu projelerde Ajansımız tarafından yaklaşık 141milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. CMDP kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya ilinde toplam 6 adet projeye hibe desteği sağlanmış olup Malatya ekonomisine 2021 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 133 milyon lira yatırım kazandırılan bu projelerde Ajans tarafından yaklaşık 76 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır” dedi.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, destekleme kapsamına alınan ve bugün sözleşmesini imzalayacağımız Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Kuluçkası Projesi ile ekonomiye katkıda bulunulacak. Özellikle Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren ama gelişmeye ihtiyaç duyan ancak mevcut alanları ile bu gelişmeyi gerçekleştirme imkânı bulunmayan imalat sanayindeki küçük girişimcilere ait tesislerin organize sanayi ortamına taşınarak aynı zamanda orada da kendi alanında uzmanlaşarak büyük sanayi İşletme sürecine adapte olması sağlanacak. Ondan sonra da organize sanayi bölgesi içinde tahsis edilecek daha geniş alanlarda büyük sanayi tesisleri kurulmasına yönelik bir geçiş sürecini küçük sanayilerimize sağlamak üzere imzalayacağımız bir proje” ifadelerini kullandı.

Güzel bir işbirliği ile yaklaşık 500 istihdamın gerçekleştirildiği önemli bir projenin hayata geçirilmiş olacağına dikkat çeken Baruş, “Bu sayede de bizde şu anda 1. Organize Sanayi Bölgesinde yer tahsisi talep eden özellikle bu tür küçük işletmecilerimizin sermaye gerektirmeksizin gerçekten imalat sanayinde gelecekte güzel işler yapabilecek ve bu gelişmeyi gösterebilecek girişimcilerimize bu yerleri makul bir kira karşılığında tahsis edeceğiz. Onlar da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermenin avantajını kullanacaklar. Böylece bu ihtiyaçlarını sağlamış olacaklar” diye konuştu.

Vali Baruş ve FKA Genel Sekreteri Yoğunlu tarafından Malatya 1.OSB Fabrika Kuluçkası Projesi sözleşmesinin imzalanmasının ardından imza töreni sona erdi.

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