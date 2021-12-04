Gasp ve ikamet kurşunlamaya tutuklama

Malatya’da gasp ile ikamet kurşunlama olaylarının şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bir kişinin cep telefonu ve tabletinin gasp edilmesi ile Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Belli sokakta meydana gelen bir ikametin kurşunlanması olaylarının ardından çalışma başlatan ekipler olayların şüphelilerini yakalayarak gözaltına aldı.

Dört ayrı suçtan arandığı belirlenen ikamet kurşunlama olayının zanlısı V.Ö. ile gasp olayının şüphelisi polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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