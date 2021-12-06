Malatya’da bir okul daha kütüphaneye kavuştu

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Malatya’da, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında bir okul daha kütüphaneye kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Şahnahan Mahallesi’ndeki Şahnahan İlkokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Şahnahan İlkokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışına, Kaymakam Osman Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Şahnahan İlkokulu yetkilileri, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenci velileri katıldı.

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