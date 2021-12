Başkan Çınar, Gündüzbey sosyal tesislerini inceledi Çınar: “Gurmelerin, gezginlerin ve youtuberların dikkatini Gündüzbey’e çekeceğiz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tava ve fırın yemekleri, kahvaltılıkları ve doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Gündüzbey’in var olan güçlü potansiyelini Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz ile ön plana çıkartıp; gurmeler, gezginler ve youtuberların dikkatini bu bölgemize çekeceğiz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 bin 60 metrekare alan üzerinde, 1.256 metrekaresi kapalı alan olarak hizmete sunulacak olan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin inşaatını inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Çınar, restaurant, kafeterya, kasap reyonu, ekmek fırını, soğuk hava deposu, otopark, kuru gıda deposu, mescit, wc ve lavaboların yer alacağı Gündüzbey Sosyal Tesislerinin kaba inşaatının tamamlandığını, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete sunacaklarını söyledi.

Yeşilyurt’un geleceğine emanet edecekleri eserler arasına Gündüzbey Sosyal Tesislerini de ekleyerek, ilçeye yeni bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çınar, doğal ve tarihi zenginlikleri içerisinde barındıran Gündüzbey’in var olan tüm zenginliklerini modern ve güçlü bir yatırımla gözler önüne sereceklerini dile getirdi.

Gündüzbey’in tarihî dokusu ve lezzet mekânlarıyla dört mevsim ziyaretçi çeken bir kimliğe sahip olması nedeniyle bölgeyi ziyaret edenleri güzel bir mekanda ağırlayacaklarını vurgulayan Çınar, “ Havası, iklimi, doğal güzellikleri ve yemekleriyle kendisine has zenginliklere sahip, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri Gündüzbey’in sosyal ve doğal kimliğine değer katacak güzel bir eseri hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Seçim döneminde Gündüzbey mahalle sakinlerimize verdiğimiz sözü böylesine güzel bir yatırımla yerine getirmiş olacağız. Yöresel yemekleri, fırınları ve mekanlarıyla kent sakinlerinin dışında ziyaret amaçlı Malatya’ya gelenlerinde yoğun ilgi gösterdiği Gündüzbey mahallemizin var olan güzelliklerini bu tür doğru ve planlı yatırımlarla ön plana çıkartmaya gayret ediyoruz. Bölgeyi ziyaret edenleri sosyal tesislerimizin rahat, güvenli ve modern ortamda ağırlayarak, en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız” dedi.

Gündüzbey Sosyal Tesislerinin her yönüyle bölgenin marka değerine büyük katkılar sunacak değerli bir eser olduğunu hatırlatan Çınar, “ Mimari yapısı, iç ve dış yapısı, hizmet mekanları, kasap reyonu ve ekmek fırını başta olmak üzere otoparkı ve dinlenme alanlarıyla bölgemizin kimliğin ön plana çıkartacak güzel bir eseri hizmete sunmak için bizlerde açıkçası sabırsızlanıyoruz.1,5 yıldır devam eden inşaat ve imalat çalışmalarının artık sonuna geldik, binamızın iç ve dış bölümlerinde artık son rötuşlar yapılıyor. Dört kat üzerinden hizmete sunacağımız Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz, ilçemize kazandırdığımız sosyal tesislerimiz içerisinde en büyük ve en fonksiyonel tesis olma özelliklerine de sahip olacaktır. Görsel yapısı, aydınlatmaları, yeşil alanları, otoparkı ve hizmet alanlarıyla bölgeye farklı değerler kazandıracak olan buradaki yeni tesislerimiz sayesinde daha fazla misafirimizi burada ağırlama fırsatına da ulaşmış olacağız. Gündüzbey’in iç ve dış turizmde hak ettiği değeri görmesini sağlayacağız. Bölgemizin sosyal ve doğal zenginliklerini yerinde yaşamak ve görmek isteyen daha fazla misafirlerimizi rahat ve konforlu bir mekanda ağırlayacağız. Bölgemizin sosyal gelişimine böylesine özel bir projeyle önemli kazanımlar sağlamayı planlıyoruz. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz, titiz ve özenli bir çalışmanın hâkim olduğu, geniş ve fonksiyonel alanlara sahip sosyal tesislerimiz sayesinde Gündüzbey’in marka değerine çok ciddi katkılar sunacağız. Hedefimiz; burayı hem markalaştırmak hem de buranın gastronomisini ve eşsiz yemeklerinin tanıtımına ciddi bir destek sağlamaktır. Binamız hizmete girdiği zaman Gündüzbey’in gizli kalmış tüm zenginliklerinin daha geniş kesimler tarafından keşfedilmesini sağlayarak turistlerin, gezginlerin, gurmelerin ve youtuberlerin dikkatini bu bölgeye çekeceğiz. Binanın iç tefrişatı ve çevre düzenlemesini tamamladıktan sonra hizmete sunacağız. Bu güzel eserimiz şimdiden Yeşilyurt’umuza, Gündüzbey mahallemize ve turizm dünyamıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İnceleme ziyaretine, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

