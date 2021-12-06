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TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi BAL Ligi'nde Malatya takımlarının yüzü güldü

İHA

TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi BAL Ligi'nde Malatya takımlarının yüzü güldü

TFF Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL), 3. Bölge 1. Grup maçları sonunda Malatya takımları güldü.
Malatya takımlarının karşılaştığı maçta lider Arguvan Belediyespor, Darendespor’u deplasmanda 20 yenerken, Malatya İdmanyurdu yine deplasmanda Siverek Belediyespor karşısında 20 galip geldi. BAL’daki bir diğer Malatya takımı Pütürge Belediyespor ise haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçirdi. Darende’de oynanan maçta, ev sahibi Darendespor, Arguvan Belediye Spor’a ikinci yarı kalesinde gördüğü gollerle 20 yenildi. Arguvan Belediye Spor’a galibiyet getiren golleri Dk.65 Mehmet Ballı ve Dk.90+5 Engin Yıldız kaydetti. Malatya İdmanyurdu, Siverek Belediyespor ile Siverek Firkan Tüysüz ilçe stadında karşılaştı ve maçı 20 kazandı. Malatya İdmanyurdu’nu galibiyete taşıyan golleri Dk.17 Gökay Yiğit ve Dk.85 Devran Çamurdaş attı.
Karşılaşmalar sonunda Arguvan Belediyespor 12, Malatya İdmanyurdu: 12, Şanlıurfa Siverek Belediyespor: 10, Şanlıurfa Viranşehir Belediyespor: 10, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 10, Adıyaman Besni Akınspor: 7, İmamağaspor: 4, Pütürge Belediyespor: 1 ve Malatya Darendespor 1 şeklinde puan cetvelinde sıralandı.

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