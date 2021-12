Battalgazi’de yeni imar yolları açılıyor Çamurlu Mahallesine 5 kilometrelik yeni imar yolu

Büyüyen ve gelişen Battalgazi’de yeni imar yolu açma çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi, Çamurlu Mahallesi’nde 5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarını tamamladı. Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e ve ekibine çok teşekkür ettiler.

Ulaşım yatırımları kapsamında Battalgazi’de açtığı 70 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmaları ile vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştıran Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çamurlu Mahallesi’nde 5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışması gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla her geçen gün büyüyen ilçenin dört bir yanına yeni imar yolları kazandıran ekiplerin bu hummalı çalışmaları, hem trafik ağının genişletilmesi hem de bölgede yapılacak olan yapılaşmalar için büyük önem arz ediyor. İmar planına uygun olarak gerçekleştirilen bu çalışmaların vatandaşlardan da tam not aldığı belediye tarafından bildirildi.



“Battalgazi’de hizmete aşık bir başkanımız var”

Battalgazi’deki hizmetlerin hiçbir zaman durmadığına dikkat çeken Çamurlu Mahallesi sakinlerinden Bayram Kaya isimli vatandaş, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açıldı, kanalizasyonumuz yapıldı. Yeni yollarımız açıldı. Üst yapı çalışmaları da devam ediyor. Allah razı olsun. Eski ile yeni Çamurlu arasında çok fark var. Battalgazi’deki hizmet ve yatırımlar dur durak bilmiyor. Battalgazi’de hizmete aşık bir başkanımız var” dedi.

Bir başka mahalle sakini Hikmet Kaya isimli vatandaş ise şunları söyledi: “Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediyelerimizin çalışmalarından gayet memnunuz. 1965 yılından beri bu mahallede ikamet ediyorum. Özellikle son 34 yılda mahallemizde çok büyük değişimler oldu.”



“Battalgazi’deki her sorunu başkanımız çözüyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e iletilen her sorunun çözüme kavuştuğunu vurgulayan Çamurlu Mahallesi Muhtarı Aziz Polatbaş, “Çamurlu mahallemizde yoğun bir çalışma var. Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi Belediyemiz ve MASKİ’miz mahallemizde gerekli çalışmaları yapıyor. Mahallemizde alt yapımız yetersizdi. Yeni yollara ihtiyacımız vardı. Yeni imar yolu demek, su demek, konutlaşma demek, alt yapı demek, üst yapı demek ve hizmet demek. Bizde sorunumuzu Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ilettik ve çalışmalar hemen başladı. Başkanımız ilçedeki her sorunu çözüyor, mücadelesinden alnının akıyla çıkıyor. Allah yardımcısı olsun ve başarıları daim olsun. Bugünde mahallemizde 5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışması gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

