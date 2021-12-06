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Malatya’da son 2 haftada Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen jandarma bölgesinde yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, son 2 haftada Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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