Malatya'nın okul sorunu 2 yılda bitecek Vali Baruş:” İki yıl sonra Malatya’nın okul sorunu kalmayacak”

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ziyaretinde konuşan Vali Aydın Baruş yaklaşık 2 yıl sonra Malatya’nın fiziki anlamda okul probleminin kalmayacağını söyledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret etti. Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte karşılanan Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada yaklaşık 2 yıl sonra Malatya’nın fiziki anlamda okul probleminin kalmayacağını söyledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nin kentin en köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, pandemi nedeniyle daha önce gerçekleştirmeyi düşündükleri ziyareti bugün gerçekleştirdiklerini ifade ederek,” Basın camiamızı biz ayrılmaz bir parçamız olarak kabul ediyoruz, idare olarak. Malatya Gazeteciler (MGC) çok köklü bir kurum olması münasebetiyle Malatya’ya önemli hizmetler veriyor. Bu noktada vatandaşların dertlerini, sorunlarını kamuoyu gündemine getirmede, idareyi bunlarda haberdar etmede elimiz, kulağımız mesafesinde. Şimdiye kadar basınla çok fazla bir araya gelemedik. Pandemi koşuları hepimizi etkiledi ama basın mensubu arkadaşlarımız 24 saat görevlerinin başında bunu biliyoruz zaten. Basın mensuplarının çalışmaları bizim açımızdan büyük değer taşıyor. Gündeme getirilen konularda eksiklerimizi görüyoruz, yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz. Malatya’da basın hayatı canlı bir hayat. Bunu basından görüyoruz zaten. Kamuoyu gündemini oluşturulması noktasında arkadaşlarımızın bu değerleri çabaları için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi

Kentte devam eden eğitim yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Vali Baruş,” Elazığ Sivrice depreminden sonra bazı okullarımız da hasarlar oluştu. Bazı okullarımızı depreme dayanıklı olmadığı için boşalmak durumunda kaldık. Şuanda 70 civarında okulumuz yeniden yapım programına alındı. Şuan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ ) tarafından yapımı devam edenler okullarımız var, diğer taraftan il yatırım programında olupta bizim ihale ettiğimiz okullarımız var, yeni depremden sonra yoğun çaba sarf ettiğimiz hayır severler tarafından yapılan güzel okullar var. Hayır sever vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan okul sayısının 20’ye yaklaşacağını söyleyebilirim. Bizim eğitim için eğitim çok çok önemli. Yapılacak bu çalışmalarda yaklaşık 2 yıl içerisinde Malatya’nın fiziki anlamda okul probleminin kalmayacağını söyleyebilirim. İlimizde anaokulu sayısının ciddi bir şekilde arttırılması söz konusu. Bizde Milli Eğitim bakanlığımıza 50 anaokulu talebimizi gönderdik. İnşallah önümüzdeki dönemde 50 anaokulu Malatya'ya kazandırılacak." diye konuştu.

Vali Baruş yapılan konuşmaların ardından bir süre gazetecilerle çay içerek sohbet ettikten sonra Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ziyaretini sonlandırdı.

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