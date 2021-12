Başkan Güder, pazarcı esnafının taleplerini dinledi

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mücelli Caddesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte Mücelli Caddesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Ziyaretlerde pazarcı esnafının yakın ilgisi ile karşılaşan Başkan Güder, esnaflarla tek tek görüşüp taleplerini dinledi. Sabah erken saatlerde tezgahlarının başına gelen pazarcı esnafına bol kazançlar dileyip, esnafın sıkıntılarının çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimatlarını veren Başkan Güder, alışverişe gelen vatandaşlarla da sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Sorunlarını bizzat Başkan Güder’e iletmenin ve kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı mutlu olduklarını, Battalgazi Belediyesince yapılan hizmetlerle ilçenin çehresinin değiştiğini belirten Pazarcılar, Battalgazi Belediye Başkan Güder’e teşekkür ettiler.



“Başkanımız her daim esnafın yanında”

Her daim esnafın sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder göreve geldiği günden itibaren her daim esnafların yanında olmuştur. Bu anlamda kendisine minnettarız. Esnafımızı ziyaret ederek onların sorunlarını ve taleplerini dinlemesi çok önemlidir. Bu anlamda kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yolunu açık eylesin. Mütevazi, çalışkan, şovdan uzak bir yatırım ve hizmet anlayışından dolayı kendisiyle farklı bir gönül bağımız var. Başkanımız ilçemiz için büyük bir şans. Kendisine ve ekibine başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Pazarcı esnafımızın sorunları dinledik”

Pazarcı esnafını gezerek varsa problemleri yerinde görmeyi amaçladıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Mücelli caddemizdeki pazarcı esnafımızı oda başkanımız ile birlikte ziyaret ediyoruz. Bu zorlu süreçte esnaflarımıza Battalgazi Belediyesi olarak ne tür katkılarda bulunabiliriz? Onların çalışma koşullarını nasıl rahatlatabiliriz? Bizlerden herhangi bir talepleri var mı? Bunları öğrenmek ve anında çözmek için ziyaretlerimizi yapıyoruz. Hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bir araya geldiği pazar yerlerinde halkımızla buluşmamız önemli. Özellikle ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde pazarcı esnaflarımız, vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Emeklerinden dolayı esnaflarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Pazarcı esnafımızın sorunları bizim sorunlarımız, sıkıntıları bizim sıkıntılarımızdır. Battalgazi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu noktada hepimizin üzerine düşen önemli sorumluluklar var. Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmamız. Bizler birlik ve beraberlik içinde olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” dedi.

