Temizlik görevlisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik görevlisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

İHA

Temizlik görevlisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Murat Dönmez, Yakınca Mahallesindeki çevre temizliği sırasında yerde bulduğu ve içerisinde 4 bin 500 TL bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.
Yeşilyurt Belediyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Murat Dönmez, görev yeri olan Yakınca Mahallesindeki bir fırının önünde, içerisinde 4 bin 500 TL, kimlik ve kredi kartların olduğu bir cüzdan buldu.
Murat Dönmez, bulduğu cüzdanı Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğüne götürüp teslim ederken, yapılan görüşmelerin ardından cüzdanın sahibi olan Erdal Danacı ile irtibata geçilip, Zabıta İşleri Müdürlüğüne davet edildi.
Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli ile Temizlik Personeli Murat Dönmez, yerde bulunan cüzdanı Erdal Danacı’ya teslim etti.
Cüzdanı eksiksiz bir şekilde Erdal Danacı’ya teslim eden Murat Dönmez, sokakta temizlik yaparken bulduğu cüzdanı amirlerine teslim ettiğini belirterek, “Bir vatandaş olarak görevi yaptım. Cüzdanı sahibi olan Erdal Danacı’ya teslim ettim” dedi. Cüzdanın sahibi Erdal Danacı ise temizlik görevlisi Murat Dönmez’e teşekkür ederek “Zabıta İşler Müdürlüğünden bana ulaştılar ve cüzdanın bulunduğunu söylediler. Cüzdanım eksiksiz bir şekilde bana teslim edildi. Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ve temizlik personeli Murat Dönmez’e teşekkürlerimi sunarken, böylesine dürüst insanların görev yapmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok memnun kaldım, Allah razı olsun. Rabbim bizleri her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah, teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli ise temizlik görevlisinin kendilerine teslim ettiği cüzdandaki bilgiler doğrultusunda şahsa ulaştıklarını ifade ederek, “Nüfus Müdürlüğümüzle irtibata geçip cüzdanın sahibi olan Erdal Danacı’ya ulaşıp, kendisini davet ettik ve cüzdanı eksiksiz bir şekilde teslim ettik. Böylesine dürüst insanlarla çalışmaktan bizler her zaman gurur duyuyoruz, Allah kendisinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt lezzetleri 7.Dünya Helal zirvesine damga vurdu Çınar: “Yöresel yemeklerimiz 3 altın ile Türkiye birincisi oldu”
YEREL HABERLER Yeşilyurt lezzetleri 7.Dünya Helal zirvesine damga ...
Ödüllü akademisyenden parkinson hastalığında umutlandıran formül
YEREL HABERLER Ödüllü akademisyenden parkinson hastalığında ...
Arguvan’da okul kantinleri ve yemekhanelerine denetim
YEREL HABERLER Arguvan’da okul kantinleri ve yemekhanelerine denetim
Arslantepe Höyüğü’ne uluslararası ilgi
YEREL HABERLER Arslantepe Höyüğü’ne uluslararası ilgi
Fedakar baba, yürüyemeyen kızını 4 kilometre uzaklıktaki okula bisikletiyle götürüyor
YEREL HABERLER Fedakar baba, yürüyemeyen kızını 4 kilometre ...
Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur demek istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur demek istiyor
Arapgir’de kilit taş ve altyapı çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Arapgir’de kilit taş ve altyapı çalışmaları hızlandı
Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini zayıflatıyor Akbulut: “Kısa sürede kilo vermek için tercih edilen uzun süreli açlık sağlığı riske atıyor”
YEREL HABERLER Aç kalarak yapılan diyet bağışıklık sistemini ...
TÜMGİAD Malatya il Başkanlığına Hasan Ulutaş atandı
YEREL HABERLER TÜMGİAD Malatya il Başkanlığına Hasan Ulutaş atandı
Malatya’da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Malatya’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Ağacı yerinden söküp kanala uçtu
YEREL HABERLER Ağacı yerinden söküp kanala uçtu
Malatya’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 1 ...
Malatya’da servis ücretlerine düzenleme
YEREL HABERLER Malatya’da servis ücretlerine düzenleme
Malatya’da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı
YEREL HABERLER Malatya’da karşı şeride geçen tır 2 araca çarptı
Resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli ...
Resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Resmi kurumlardan kablo ve vana çalan 3 şüpheli ...
TIR'ın çarptığı otomobilin motoru yola savruldu: 3 yaralı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobilin motoru yola savruldu: 3 ...
Lise öğrencileri üniversiteyi inceledi
YEREL HABERLER Lise öğrencileri üniversiteyi inceledi
Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon çalışmalarını inceledi Gürkan: “Ecdat yadigârı eserleri gelecek kuşaklara aktarma görevimizi gerçekleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, usta şagirt kümbeti restorasyon ...
Başkan Çınar’ın pojeleri gerçeğe dönüşüyor Çınar: “Yarı olimpik yüzme havuzumuzu 2022’nin baharında gençlerimizle buluşturacağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’ın pojeleri gerçeğe dönüşüyor Çınar: ...
Resmi kurumlara dadanan hırsızlar kameralardan kaçamadı Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
YEREL HABERLER Resmi kurumlara dadanan hırsızlar kameralardan ...
Battalgazi’deki kırsal bölgelere yatırımlar sürüyor Tokluca’da 5 kilometrelik stabilize serimi
YEREL HABERLER Battalgazi’deki kırsal bölgelere yatırımlar ...
El freni çekilmeyen otomobil, baraj gölüne uçtu
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil, baraj gölüne uçtu
El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.