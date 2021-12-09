Malatya’da 11 ayda 601 bin 671 yolcu uçakla taşındı

Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği bu yılın 11 ayında 601 bin 671, uçak trafiği ise 5 bin 74 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz kasım ayında Malatya Havalimanı’nda 85 bin242 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Malatya Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 85 bin 242 oldu.

Geçtiğimiz Kasım ayında, Malatya Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 721’ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 677 ton oldu.



11 aylık gerçekleşmeler

On bir aylık (ocakkasım) dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 601 bin 671, uçak trafiği 5 bin 74, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 601 ton olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.