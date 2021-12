Muhtarların eşleri, Yeşilyurt'taki yatırım alanlarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’un geleceğine güzel ve modern eserler emanet ediyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’a kazandırılan yatırım alanlarında inceleme ziyaretinde bulunan muhtarların eşlerini Gedik Kültür Merkezinde ağırlayarak, Yeşilyurt’un dünü, bugünü ve yarını üzerine detaylı bilgiler aktardı.

Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından yapılan organizasyona katılan mahalle muhtarlarının eşleri, Yeşilyurt’un farklı noktalarında hizmete sunulan yatırım alanlarını gezip, yetkililerden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Belediyesi hizmetlerinin vatandaşlara tanıtılması ve aktarılması açısından tanıtım gezilerine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda bir araya geldiği Mahalle Muhtarlarının eşlerine Yeşilyurt’ta gerçekleşen büyük dönüşüm üzerine detaylı bilgiler aktardı.

Yeşilyurt’u katılımcı belediyecilik ve çözüm odalı hizmetlerle geleceğe hazırladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, planlı ve sağlıklı bir bakış açısıyla hayata geçirdikleri yatırımların ve projelerin gerçeğe dönüşmesinde mahalle muhtarlarından çok büyük destekler aldıklarını ifade ederken, mahalle muhtarlarının özverili çalışmalarının arkasında ailelerinin verdiği desteklerin olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarlarına ve aile fertlerine Yeşilyurt’un değişim sürecine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sunan Çınar, “Kamu ve kurumlar ile yerel yönetimler arasında köprü vaziyeti görüp, mahallelerin sorun ve sıkıntılarını bizlere ileterek çözüm odaklı hizmetlerimizin gerçeğe dönüşmesinde büyük desteklerini gördüğümüz mahalle muhtarlarımızın çalışkanlığı ve gayretini her zaman takdir ediyoruz. Gece gündüz demeden ekiplerimize yardımcı olan, mahalle sakinlerinin tüm taleplerinin yerine getirilmesi hususunda büyük emek sarf eden mahalle muhtarlarımız, ailelerinden ve çocuklarından fedakârlık ederek bizlerle birlikte millete hizmet yolunda ellerinden geleni yapıyorlar. Bizlerin sahadaki en büyük gücü olan mahalle muhtarlarımızın ailelerinden gördükleri desteklerde onların daha verimli ve güzel hizmetlere öncülük etmelerini sağlıyor. Mahalle muhtarlarımızın eşlerine ve çocuklarına gösterdikleri duyarlılık ve anlayıştan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler tüm hizmetlerimizi ilçemizin planlı ve sağlıklı gelişimi için yapıyoruz, hemşerilerimiz daha güzel alanlarda yaşaması için yapıyoruz. Bu tür tanıtım gezileriyle de toplumun tüm kesimlerine hizmetlerimizi anlatıyoruz, fikirlerini alıyoruz. Muhtarlık İşler Müdürlüğümüz ile Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisimizin organizasyonuyla ilçemizdeki yatırım alanlarımızı gezen mahalle muhtarlarımızın eşlerinin görüş ve önerilerini ekiplerimizle paylaşmaları, hem mevcuttaki yatırım alanlarımızın daha verimli hizmetler üretmesine hem de yeni yatırımlar için bizlere güç katmaktadır Kapılarımız ve gönül dünyamız herkese sonuna kadar açıktık. Tanıtım ziyaretlerinden maksimum düzeyde faydalanarak farklı görüşler ve fikirleri alarak hizmet alanlarımızı genişletiyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt’un her alanda gelişmesinin temel önceliklerinden olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, yemekleri, ekonomisi ve turizm potansiyeliyle çok farklı zenginliklere sahip Yeşilyurt’umuzun ismine yakışır hizmetleri teker teker yerine getirirken, toplumun tüm kesimlerinden aldığımız destekler ve duaların ardından gelecek nesillere modern, güçlü ve kaliteli bir eserler emanet ediyoruz. 340 bine ulaşan nüfusuyla 26 ilimizden daha fazla nüfusa sahip Yeşilyurt’umuzu gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de sosyal, kültürel, tarım, çevresel, temizlik, eğitim ve gençlik yatırımlarımızla geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz. İnsanı merkeze alan, bölgemize büyük değerler katan yatırımlarımızla her alanda büyük bir dönüşüm ve değişim içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.



"Park sayısını 218’e çıktı"

Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarının sayısını artırarak park sayısını 218’e çıkarttıklarına dikkat çeken Çınar, “ 2014 yılında 2 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5 metrekareye çıkarttık. Yeşillendirme ve peyzaj düzenleme çalışmalarıyla ilçemizin her noktasının daha ferah ve güzel olması için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ulaşım ağımızı güçlü ve modern yatırımlarla genişletiyoruz, yollarımızın kalite standardını yükselttik. Kaldırım düzenleme, aydınlatma, çiçek ekimleri, peyzaj düzenleme çalışmalarımızla her mahallemizi güzelleştiriyoruz. Yeni Belediye Hizmet Binamızın inşaatı sürüyor, binamızın yan tarafına Millet Bahçemizi kazandıracağız. Çırmıhtı bölgesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı tamamladık, 8 adet müzeyi hizmete sunduk. İlçemizin tarihi kimliği ve gastronomisini ön plana çıkartacak çok önemli hizmetler yapıyoruz. Yeşilyurt Güreş Sahası, Şahintepesi Macera Parkı, Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun inşaatları devam ediyor, inşallah 2022 yılında bu yatırımlarımızı da sizlerle buluşturmuş olacağız. Bölgemizin en büyük parkı olan 1 milyon 350 bin metrekare alanda hizmete sunacağımız Beylerderesi Şehir Parkımızın üçüncü etabına başladık, burada ki Millet Bahçemizi tamamlayarak hizmete sunduk. Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki 14 kilometre uzunluğundaki güzergahı aydınlatmalar, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla turizme kazandırmak için alt ve üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Teknik kapasitesi ve alt yapısıyla bölgemizin en büyük çevre yatırımı olan ödüllü Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisiyle çevre yatırımlarımızı geliştirdik. İlçemizdeki Millet Kıraathanesi sayısını 8’e çıkardık, bayanlara yönelik kültürel faaliyetlere ve kurslara devam ediyoruz. Bayanlarımızın iş sahibi olabilmesi adına meslek edindirme kurslarımızın sayısını artırdık, bayanlarımızın el emeği göz nuru eserlerini tanıtmaları ve satışını yaparak aile bütçelerine katkı sunmaları için her türlü desteği veriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güzel alanlarda pazar alış verişini yapması için Çilesiz Semt Pazarımızı hizmete sunduk, ikinci semt pazarımızı inşallah Yeşiltepe’de hizmete sunacağız. Kırsal bölgelerde ki bayanlarımızın doğal ürünlerden hazırladıkları süt ürünleri, salça, pekmez ve yoğurt gibi ürünlerini satabilmeleri için semt pazarlarımızda alan oluşturacağız. İkincisini Turgut Özal Mahallesinde açtığımız Yeşil Gıda Marketimizin üçüncüsünü Yeşiltepe’de sizlerle buluşturacağız, bu marketlerimizde de doğal ürünlerimizin satışını yapıyoruz. İlçemizde dezavantajlı gruplarımız, yaşlılarımız ve ekonomik durumda yerinde olmayan vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli elinin hızlı bir şekilde ulaşması için bölgemizin en büyük sosyal yardımlaşma noktası olan Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü vaziyeti görüyoruz. Emanet Ekmek ve Askıda Çorba gibi sosyal sorumluluk projelerimizle ihtiyaç sahiplerimizin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuyoruz. Tarımsal üretim alanımızda yetişen bakliyat ürünlerimizi paketleyerek Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yetim ve öksüz çocuklarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlere ulaşımlarını kolaylaştırmak için Yetim Koordinasyon Merkezimi tamamladık, yakında açılışını yapacağız. Sokak konserleri, çocuk şenlikleri, sempozyumlar, müzik dinletileri, kongreler ve çalıştaylarla ilçemizin sosyal ve kültürel kimliğinin daha fazla gelişmesi için etkinliklerimizin sayısını hızla artırmaktayız. İlçemizin verimli tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak ve çiftçilerimizi desteklemek üzere kurduğumuz Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızla tarım hizmetlerimizin boyutunu geliştirip, ata tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde açtığımız sosyal tesislerimizde kaliteli hizmetler sunup, yöresel yemeklerimizin ve ürünlerimizin hem satışı hem de tanıtımını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından başarı ödülüne layık görülen gençlik ve spor yatırımlarımızla, yeni nesil spor sahalarımızla, Çocuk Trafik Eğitim Parkımızla, Yaşam ve Spor Merkezimizle, Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyemizle, gençlere yönelik etkinliklerimizle, Yeşilyurt’a en güzel hizmetlerin gelmesi için dinamik ve çalışkan ekibimizle sürekli sahadayız, bir günümüzü bile boş geçirmeden her an Yeşilyurt’ta ki yaşam standardının daha iyi noktaya ulaşması için çalışıyoruz. Her alanda çalışıp, her alanda farklı yatırımlarımızla Yeşilyurt’un hem bugününe hem de geleceğine yatırım yapıyoruz. Hep birlikte el ele vererek çocuklarımıza ve gençlerimize mutlu, huzurlu ve güzel bir Yeşilyurt bırakmak hepimizin asli görevidir. Bizlerde bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek daha fazla çalışıp daha fazla hizmet üreteceğiz” şeklinde konuştu.

