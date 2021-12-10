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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da dolandırdı, Adana’da yakalandı

İHA

Malatya’da dolandırdı, Adana’da yakalandı

Malatya’da bir şahsı, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve dolandırıcılık yapan şahıs Adana’da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli şahsın müşteki N.G. isimli şahsa ait, 12 bin TL ve 20 gram ağırlığında 4 adet bilezik olmak üzere toplam 70 bin TL tutarındaki para ve altınları elden teslim alması sonucu nitelikli dolandırıcılık olayı meydana geldi. Olay sonrasında polis tarafından yapılan kamera ve diğer çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin R.F.K. isimli şahıs olduğu ve şahsın Adana’da ikamet ettiği tespit edildi.
Adana'da gözaltına alınan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından getirildiği Malatya'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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