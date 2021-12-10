Başkan Gürkan, Malatya Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti Gürkan: “Muhtarlarımızın önlerindeki engelleri aşmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz aylarda kurulan muhtar derneklerinden Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, dernek Başkanı Şahin Demirci ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Malatya Muhtarlar Derneği binasını ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci ve üyelerle bir araya gelerek bir süre görüştü.

Başkan Gürkan’ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Şahin Demirci, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaretlerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Demirci, “Başkanımız sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden itibaren bizlerle istişare halinde. Başkanımız, muhtarlarla devlet arasındaki köprüyü kaldırarak bizlerle iç içe. Mahallemiz için, semtimiz için, ilimiz için kapı kapı dolaşarak ihtiyaçlarımızla sıkıntılarımızla bizlerle birlikte olan bir başkanımız var. Bizlerde başkanımızın yol arkadaşlarıyız. Bizlerde başkanımızla birlikte şehrimize katkı sunmak için derneğimizi kurduk. 14 Ekim itibariyle yeni derneğimizi kurduk. 13 muhtar arkadaşımızla birlikte yola çıktık. Bugün 28 muhtar arkadaşlarımızla birlikte görev yapıyoruz. Bizler mahallesine gönül vermiş, mahallesiyle beraber iç içe olan, mahallesine hizmet etmek için, memleketine hizmet etmek için 7/24 saat çaba gösteren vatanına, milletine, bayrağına sadık olan muhtar arkadaşlarımızla sizlerle beraberiz. Devletimizin yanındayız” dedi.

Sütlüce bölgesine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç ise “ Sütlüce 1940’lı yıllarda kurulmuş ve seksen yılın üzerinde olan bir yerleşim yeri. Cumhuriyet tarihinden bugüne kayıtlarda yapılanlar bellidir, Dilek Örenönü, Topraktepe, Sütlüce’nin alt yapısı sıfırdı. İçmesuyu ile birlikte bölgeye yapılan yatırım 30 milyon lirayı geçti. Altyapının ardından asfalt çalışmalarıyla birlikte gelmiş geçmiş en büyük yatırımı Sütlüce bölgesi almıştır. Bundan dolayı başkanımıza minnettarız” ifadelerini kullandı.

Demokrasi nehrini besleyen kaynağın muhtarlar olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Muhtarlık müessesi önemli bir müessesedir. Muhtarlar seçimleriyle birlikte demokrasinin en güzel örneğini sergilerler. Sadece kendi isimleriyle mahallelinin huzurlarına çıkarlar ve vatandaşların tercihleriyle muhtar olurlar. Bu demektir ki mahallede en güvenilen, en adil, en adaletli kişi unvanındadır. Muhtarlarımızın önlerindeki engelleri aşmak için bizlerin gayret ve çabaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler büyükşehir belediyesi olarak Malatya tarihinin toplam yatırımının en az on katı yatırım yapıyoruz. Bunu siyasi bir slogan gibi ifade etmiyorum. Yapılan işlerin hepsi toplumun gözlerinin önünde yapılıyor. Malatya’nın her tarafı şu anda şantiye halinde. Türkiye’de en fazla yatırımı yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Hizmet anlamında, sosyal ve kültürel anlamda, katılımcı belediyecilik anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’da büyük bir çalışma örneği sergiliyor. Eksikliklerimiz olmayacak mı tabi ki olacak ama eksikliklerimizi de el ele vererek hep birlikte gidereceğiz” diye konuştu.

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