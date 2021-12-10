Başkan Gürkan, Malatya Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti Gürkan: “Muhtarlarımızın önlerindeki engelleri aşmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, Malatya Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti Gürkan: “Muhtarlarımızın önlerindeki engelleri aşmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz”

İHA

Başkan Gürkan, Malatya Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti Gürkan: “Muhtarlarımızın önlerindeki engelleri aşmak için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz aylarda kurulan muhtar derneklerinden Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, dernek Başkanı Şahin Demirci ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.
Malatya Muhtarlar Derneği binasını ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şahin Demirci ve üyelerle bir araya gelerek bir süre görüştü.
Başkan Gürkan’ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Şahin Demirci, Malatya Muhtarlar Derneğini ziyaretlerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Demirci, “Başkanımız sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden itibaren bizlerle istişare halinde. Başkanımız, muhtarlarla devlet arasındaki köprüyü kaldırarak bizlerle iç içe. Mahallemiz için, semtimiz için, ilimiz için kapı kapı dolaşarak ihtiyaçlarımızla sıkıntılarımızla bizlerle birlikte olan bir başkanımız var. Bizlerde başkanımızın yol arkadaşlarıyız. Bizlerde başkanımızla birlikte şehrimize katkı sunmak için derneğimizi kurduk. 14 Ekim itibariyle yeni derneğimizi kurduk. 13 muhtar arkadaşımızla birlikte yola çıktık. Bugün 28 muhtar arkadaşlarımızla birlikte görev yapıyoruz. Bizler mahallesine gönül vermiş, mahallesiyle beraber iç içe olan, mahallesine hizmet etmek için, memleketine hizmet etmek için 7/24 saat çaba gösteren vatanına, milletine, bayrağına sadık olan muhtar arkadaşlarımızla sizlerle beraberiz. Devletimizin yanındayız” dedi.
Sütlüce bölgesine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç ise “ Sütlüce 1940’lı yıllarda kurulmuş ve seksen yılın üzerinde olan bir yerleşim yeri. Cumhuriyet tarihinden bugüne kayıtlarda yapılanlar bellidir, Dilek Örenönü, Topraktepe, Sütlüce’nin alt yapısı sıfırdı. İçmesuyu ile birlikte bölgeye yapılan yatırım 30 milyon lirayı geçti. Altyapının ardından asfalt çalışmalarıyla birlikte gelmiş geçmiş en büyük yatırımı Sütlüce bölgesi almıştır. Bundan dolayı başkanımıza minnettarız” ifadelerini kullandı.
Demokrasi nehrini besleyen kaynağın muhtarlar olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Muhtarlık müessesi önemli bir müessesedir. Muhtarlar seçimleriyle birlikte demokrasinin en güzel örneğini sergilerler. Sadece kendi isimleriyle mahallelinin huzurlarına çıkarlar ve vatandaşların tercihleriyle muhtar olurlar. Bu demektir ki mahallede en güvenilen, en adil, en adaletli kişi unvanındadır. Muhtarlarımızın önlerindeki engelleri aşmak için bizlerin gayret ve çabaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizler büyükşehir belediyesi olarak Malatya tarihinin toplam yatırımının en az on katı yatırım yapıyoruz. Bunu siyasi bir slogan gibi ifade etmiyorum. Yapılan işlerin hepsi toplumun gözlerinin önünde yapılıyor. Malatya’nın her tarafı şu anda şantiye halinde. Türkiye’de en fazla yatırımı yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Hizmet anlamında, sosyal ve kültürel anlamda, katılımcı belediyecilik anlamında çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’da büyük bir çalışma örneği sergiliyor. Eksikliklerimiz olmayacak mı tabi ki olacak ama eksikliklerimizi de el ele vererek hep birlikte gidereceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'li vekilden tütün yasas için erteleme talebi
YEREL HABERLER MHP'li vekilden tütün yasas için erteleme talebi
Muhtarlara, “İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı”
YEREL HABERLER Muhtarlara, “İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı”
Malatya’da dolandırdı, Adana’da yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da dolandırdı, Adana’da yakalandı
Parktaki bıçaklı saldırının faili tutuklandı
YEREL HABERLER Parktaki bıçaklı saldırının faili tutuklandı
Öğrenciler beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Öğrenciler beyaz önlük giydi
Battalgazi'de fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Battalgazi'de fırınlara gramaj ve hijyen denetimi
Malatya TSO mükemmeliyet merkezine dönüşüyor Sadıkoğlu: “Üyelerimize hizmette yeni bir dönem başlatıyoruz”
YEREL HABERLER Malatya TSO mükemmeliyet merkezine ...
Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, kredi ve BAĞ-KUR primlerinde indirim istedi
Muhtarların eşleri, Yeşilyurt'taki yatırım alanlarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt’un geleceğine güzel ve modern eserler emanet ediyoruz”
YEREL HABERLER Muhtarların eşleri, Yeşilyurt'taki yatırım alanlarını ...
Tüfenkci: “Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hevesi kursağında kalacaktır”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Finansal oyunlarla Türkiye'nin önünü ...
Önce ibadet, sonra ikram Darende’de Cuma sabahı buluşmaları
YEREL HABERLER Önce ibadet, sonra ikram Darende’de Cuma sabahı ...
Fendoğlu, Kuluncak’a hükümet binası ve belediye hizmet binası istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, Kuluncak’a hükümet binası ve belediye ...
79 yılık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü
YEREL HABERLER 79 yılık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü
Malatya'da televizyon kanalında yangın
YEREL HABERLER Malatya'da televizyon kanalında yangın
Şire ve buğday pazarlarındaki yeni dükkanların fiyatları belirlendi Gürkan: “Dünya kayısı başkenti Malatya’ya yakışır bir kayısı ticaret merkezi yapıyoruz”
YEREL HABERLER Şire ve buğday pazarlarındaki yeni dükkanların ...
Malatya’da 11 ayda 601 bin 671 yolcu uçakla taşındı
YEREL HABERLER Malatya’da 11 ayda 601 bin 671 yolcu uçakla taşındı
PKK/KCK terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/KCK terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da sosyal medyadan terör propagandasına 2 ...
Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Güder, muhtarların sorunları dinledi
Temizlik görevlisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine ...
Yeşilyurt lezzetleri 7.Dünya Helal zirvesine damga vurdu Çınar: “Yöresel yemeklerimiz 3 altın ile Türkiye birincisi oldu”
YEREL HABERLER Yeşilyurt lezzetleri 7.Dünya Helal zirvesine damga ...
Ödüllü akademisyenden parkinson hastalığında umutlandıran formül
YEREL HABERLER Ödüllü akademisyenden parkinson hastalığında ...
Arguvan’da okul kantinleri ve yemekhanelerine denetim
YEREL HABERLER Arguvan’da okul kantinleri ve yemekhanelerine denetim
Arslantepe Höyüğü’ne uluslararası ilgi
YEREL HABERLER Arslantepe Höyüğü’ne uluslararası ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.