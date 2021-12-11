İnönü’ye öğretim üyeleri alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 18 öğretim üyesi alınacak.

İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre, değişik fakültelere alınacak olan 18 öğretim üyesi ile ilgili başvuru 21 Aralık’a kadar yapılacak.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.

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