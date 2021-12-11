Malatya’da liseler arası gençler voleybol il şampiyonası maçları sona erdi.

Tecde Kapalı Spor Salonu'nda iki gün süren maçlarda, bayanlarda 24, erkeklerde ise 12 okul takımı il birincisi olmak için mücadele etti.

Liseler arası gençler voleybol il şampiyonası maçları sonunda, erkeklerde Fatih Anadolu Lisesi birinci, Malatya Spor Lisesini ikinci ve Şehit Ekrem Toktamış Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Kızlarda ise Özel Çamlıca Koleji birinciliği, Doğanşehir Fen Lisesi ikinciliği ve Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi de üçüncülüğü elde etti.

Liseler arası voleybol il şampiyonası maçları sonunda il birincisi olan Fatih Anadolu Lisesi ile Özel Çamlıca Koleji takımları, önümüzdeki günlerde belirlenecek il ve tarihte grup şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde ettiler.

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