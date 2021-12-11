İran Azerbaycan’ında Sözlü Kültür semineri

İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından "İran Azerbaycan’ında Sözlü Kültür (Güney Azerbaycan Folkloru)" başlıklı seminer düzenlendi. Çevrim içi gerçekleştirilen seminere, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Cenubi Azerbaycan Folkloru Şubesi Müdürü Doç. Dr. Metanet Abbasova konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kızılözen yaptı. Programa İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin İzgi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teymuraz Abbasov, FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ebru Burcu Yılmaz, Prof. Dr. Emin Çelebi ve Prof. Dr. Ramilya Yıldırım ile Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Cenubî Azerbaycan Folkloru Şubesi Üyesi Qıymet Meherremli ve öğrenciler katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Kızılözen’in moderatörlüğünde düzenlenen seminerde, İran Azerbaycanı’nın yeri, demografik yapısı ve jeopolitik önemi belirtildikten sonra, bölgedeki Türk sözlü kültürü hakkında kısa ve tanıtıcı bilgi verildi.

Güney Azerbaycan folkloru üzerine 12 ciltlik bir antoloji hazırlayan heyetin başında yer alan, Cenubi Azerbaycan Folkloru Şubesi Müdürü Doç. Dr. Metanet Abbasova, Güney Azerbaycan’da Türk sözlü kültürünün hala canlı olduğunu, halk inançlarının yaşatıldığını ve kültürel bayramların coşkuyla kutlandığını vurguladı. Abbasova, antolojiyi hazırlarken Türkiye’de bu konu hakkında yapılan çalışmalardan da yararlandıklarını belirtti.

Abbasova, Güney Azerbaycan’da folklor metinlerinin bilimsel yöntem ve tekniklerle toplanıp incelenmesinin önemini anlattı. Ayrıca, bölgede derleme yapmanın zorluklarına değinen Abbasova, son olarak antolojiye yeni ciltler de ekleneceğini de müjdeledi.

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