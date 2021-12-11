Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası açılmayı bekliyor

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde yapımı tamamlanan yeni hastane açılmayı bekliyor. Son derece modern olarak inşa edilen yeni hastane önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Doğanşehir ilçesinde yapımı tamamlanan Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası ve beraberinde yapılan 10 dairelik lojmanında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve beraberindekiler, hastanenin son durumu hakkında bilgi aldılar.

Yaklaşık 28 bin metre kare kapalı alana sahip olan yeni hastane, 100 yatak kapasiteli olarak inşa edildi.

Hastane bünyesinde 33 poliklinik, 5 ameliyathane, 6 yataklı 1.basamak yoğun bakım, 4 yataklı 2. basamak yoğun bakım, 6 yataklı palyatif bakım, 6 cihazlı hemodiyaliz ünitesi, 5 diş ünitesi ve 10 yataklı mahkum koğuşu bulunuyor.

Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi, Panoramik Diş Görüntüleme Cihazı ve Kemik Dansitometresi ile bölge halkına nitelikli sağlık hizmetinin verileceği hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek geçici onay belgesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

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