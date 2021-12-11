Malatya Eğitim Vakfı kadın kollarında nöbet değişimi

Malatya Eğitim Vakfı'nın (MEV) Malatya Şubesi Kadın Kolları başkanlığına Deniz Akdeniz Topçu getirildi.

MEV Malatya Şubesinde görev süresi olan kadın kolları başkanı Meral Erkal'ın yerine Deniz Akdeniz Topçu ve yönetimi getirildi.

Devir teslim töreninde konuşan MEV Malatya Şube Başkanı Naim Kayısıcı, hep birlikte daha güzel hizmetler yapacaklarını belirterek, "Vakfımız 1985 yılında Turgut Özal tarafından teşvik edilmiş kurulmuş müstesna vakıflardan birisi. Her sene ilerleyerek giden bir vakıf. İstanbul genel merkezimiz olmak üzere Malatya ve Ankara şubelerimiz var. Güzel çalışmalarımız var gençlerimizle kadınlarımızla ve üst yönetimimizle hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 40 bine yakın öğrenciye burs vermiş bir vakıf Malatya Eğitim Vakfı." dedi.

Bu yılda bin 500’ün üzerinde Malatyalı öğrenciye burs olanağı sağlandığını ifade eden Kayısıcı, "Geçen yıl pandemi olmasına rağmen evde öğrencilerin bulunmasına rağmen onlara da biz burs yine verdik aksatmadan. Her sene yüzde 20 30 üzerine koyarak gidiyoruz. Hep beraber el ele vererek daha güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Malatya’da yapılan toplantının ardından Meral Erkal’e yaptığı hizmetten dolayı Vakfın kurucu ve Onursal Başkanı Fezanur Şavata tarafından plaket takdim edildi.

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