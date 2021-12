Mehmet Furkan Karataş: Yenilikçi yatırımlar ve girişimler üzerinde çalışıyoruz

Kocaeli'de can pazarı! Böyle kurtarıldılar

Yenilikçi yatırımlar ve girişimler üzerinde çalıştıklarını belirten İşadamı Mehmet Furkan Karataş, Birçok sektörle iş birliği içinde olduklarını da dile getirerek “İnşaat, Turizm, Otomotiv sektörlerindeki başarılı yatırımlarının yanı sıra savunma sanayi ve eticaret gibi başarabileceğimize inandığımız sektörlerde Concord Company olarak var olacağız.'' dedi.

Türkiye'nin en genç ve başarılı 50 iş insanı listesinde yer alan İş adamı Mehmet Furkan Karataş, sektördeki tüm faaliyetlerini bir marka altında topladıklarını söyledi. İnşaat sektöründe de farklı bir bakış açısı ile 2021 yılında ulusal bir başarı elde eden Kartaş, otel, konut, mağaza, fabrika ve AVM gibi yeni bir mekan oluşturma sürecinin tüm evrelerini kendi bünyesinde bulunduran, uzmanlaşmış kadrolara sahip Concord Construction inşaat şirketini kurdu.

Co/Construction’a bağlı ArGe departmanının çalışmalarının her kesimden tam not aldığını ifade eden Karataş, ““Co/Construction’u mimarlık ofisi zannedenler oluyor buda bizim ARGE’mizin başarısı. Birçok mimar, iç mimar ile ortak çalışmalarımız var. Concord Construction, tasarıma, mimara, iç mimara önem veren bir inşaat şirketi” dedi.

“Concord Suits”i uluslararası zincir haline getirmeyi hedefliyoruz”

Turizm sektöründeki markaları olan Concord Tourism ile ilgili de konuşan Karataş, gerek İstanbul'da gerekse yurtdışında turizm yatırımlarına devam etmeyi planladıklarını ifade ederek orta ve uzun vadeli planlamalarda ise “Concord Suits”i uluslararası zincir haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

CoRent, CoSale ve CoVale gibi departmanları ile de Türkiye'nin her noktasına sıfırikinci el araç alım, satım ve takas hizmetleri sunduklarını kaydeden Karataş, kısa dönem ve uzun dönem lüks araç kiralama ile Concord Automotıve markasıyla otomobil sektöründe de kurumsal hizmet veren ulusal bir marka olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

“Birçok sektörle iş birliğindeyiz”

'Önceliklerinin iddialı oldukları alanlardaki başarılı grafiği sürdürülebilir hale getirmek olduğunu da ifade eden Karataş, “Bunu sağlarken yenilikçi yatırımlar ve girişimler üzerinde çalışıyoruz. Birçok sektörle iş birliğindeyiz, bu kazançlarımızda ileriye yönelik yatırımlarımız noktasında bize anlamlı fırsatlar sunuyor” ifadelerine yer verdi.

İnşaat, turizm, ve otomotiv sektörlerindeki başarılı yatırımlarının yanı sıra savunma sanayi ve eticaret gibi başarabileceklerine inandığımız sektörlerde de Concord Company olarak var olacaklarının altını çizen Karataş, İstanbul ve Doğu Anadolu’da ki yatırımlarının dışında farklı coğrafyalarda da yatırım fikirleri olduğunu söyledi.

