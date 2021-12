Başkan Güder 2,5 yılını değerlendirdi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: "İlçemizin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçenin her karışına ve milletin her ferdine eşit hizmet götürmeye gayret ettiklerinin altını çizerek, hayata geçirilen vizyonel projelerle daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırladıklarını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 2,5 yılı aşkın zaman zarfında yapılan imar çalışmaları ve bazı yatırımları değerlendirdi. Hizmet ve yatırım anlayışında eşitlik ilkesini kendisine şiar edindiğini vurgulayan Güder, Battalgazi’deki 103 mahallenin gelişmişlik seviyesinin eşit oranda artması için gece gündüz sahada olduklarını belirtti. Birçok vizyonel yatırımı ilçeyle buluşturmanın haklı gururunu yaşadığına dikkat çeken Güder, belediyenin kaynaklarını milletin hizmetine sunarak gerek kırsalda gerekse merkezde ciddi bir başarı elde ettiklerini söyledi.



“Battalgazimiz tercih edilen ilçeler arasında”

Battalgazi’nin tercih edilen ilçeler arasında olduğunu dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle bir şehri düzenlemek istiyorsanız, o bölgenin alt yapı ve imar sorununu çözmek zorundasınız. Battalgazi ilçemizi göz önüne aldığımız zaman eski yerleşke yerlerinin fazlalığıyla ön plana çıkıyor. Bizlerde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren imar konusunun çözümü noktasında arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Yoğun bir çalışma içine girdik ve ilçemizin imar sorununa neşter vurduk. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda ilçemizin toplam 8 bin 300 hektarlık imar planı bulunan alanında, çözülmeyi bekleyen 2 bin 500 hektarlık kısmın çalışmasını tamamlayarak, ilçenin imar sorununu çözüme kavuşturduk ve gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırdık. Bir bölge eğer imara açılıyorsa, o bölgenin gelişimi kaçınılmaz olur. İmara açtığımız bölgeleri gezip gördüğümüz zaman daha düzenli yapıların olduğunu, yeşil alanların çokluğu, sosyal tesisleri ve sosyal donatı alanlarının fazlalığı göze çarpıyor. Bulunduğumuz bölge Çöşnük bölgesi ve her geçen gün gelişen bölgemiz. Eğitim, sağlık ve her türlü sosyal ihtiyaç alanları oluşturduğunuzda o bölgenin cazibesi artıyor. Bu ortamı da şükürler olsun Battalgazi’mizde oluşturduk. Amacımız; tercih edilen ilçemizi tercih sırasında en başa koymak ve bunu da hamd olsun başarıyoruz. Battalgazi Belediyemizin Tandoğan ve Göztepe gibi yapılaşmaların olmadığı mahallelerde de çok güzel çalışmaları var. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanan çalışmalar. İlçemizdeki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için 103 mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde sadece belli bölgeleri değil, bütünüyle ayağa kaldıracak çalışmalar yapıyoruz. İnşallah 2022 yılının sonuna geldiğimizde Battalgazi’nin çehresinin değişmiş olduğunu hep birlikte müşahede etmiş olacağız” şeklinde konuştu.



“Bölgede fark oluşturan çalışmalara imza atıyoruz"

Güder, “Battalgazi'ye hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmadık. Göreve başladığımız gün nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım yatırımları kapsamında 200 milyonluk dev yatırımı, gençlik ve spor yatırımı kapsamında 25 milyonluk yatırımı, araç filomuzla, birçok vizyonel projelerimiz ve tarihi eserleri ayağa kaldıran çalışmalarımız ile fark oluşturan çalışmalara imza atıyoruz. Biz, AK Parti’de görev aldığımız günden bu yana çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza layık olmak ve yüzünü ak çıkarmak için canla başla devam ettiriyoruz. Bizler bugüne kadar, AK Parti’nin belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıkarak, sosyal hayatı canlandıracak önemli projeleri hayata geçirdik. Battalgazi'ye hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayız. Çünkü biz bu yola halkımıza hizmet aşkıyla çıktık. Bizim halkımıza hizmet sözümüz var, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

