Başkan Çınar, sanatçıları tarihi konakta ağırladı Çınar: “Lezzet caddemizde sinema müzesi kuracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, sanatçıları tarihi konakta ağırladı Çınar: “Lezzet caddemizde sinema müzesi kuracağız”

İHA

Başkan Çınar, sanatçıları tarihi konakta ağırladı Çınar: “Lezzet caddemizde sinema müzesi kuracağız”

Sinema sanatçıları ve sanat dünyasının tanınmış isimleri, Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel hazinelerinin bugünden geleceğe taşınması adına Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Yeşilyurt Konakları ile müzeleri gezdiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Lezzet Caddesi’ndeki kültürel yatırımları inceleyen sinema sanatçıları, sırasıyla Gedik Kültür Merkezi, Mahmut ÇalıkAhmet Çalık Tekstil Müzesi, Butik Otel, Gastronomi Konağı, Kahve Konağı, Kent Belleği Konağı, Yeşilyurt Mutfağı ve Yeşilyurt Pastanesi başta olmak üzere tarih kokan caddeleri gezip, mahalle sakinleriyle sohbet ettiler.
Tarihi Yeşilyurt Konaklarında bölgenin geleneksel hayatı ve yemekleri üzerine bilgiler edinen sanatçılara, Yeşilyurt Pastanesinde kayısı çekirdeği kahvenin yanı sıra yöresel ikramlarda bulunuldu.
Tarihe ve kültüre sahip çıktığı için Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan sanatçılar, “ Gerçekten harika bir yer, konaklar ve müzeleri çok beğendik, burada fevkalade işler yapılmış, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederiz, emeği geçenleri kutlarız” diye konuştu.
Sanatçıları gezi sırasında yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sinema sanatçıları ve sanat dünyasının tanınmış isimlerini ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.
Yeşilyurt’un kültürel ve tarihsel hüviyetinin tanıtım aşamasında sanatsal faaliyetlerden ciddi seviyede yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Lezzet Caddesindeki bir konağı Sinema Müzesine dönüştüreceklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlimizde bulunan değerli sanatçılarımızı, Yeşilyurt’umuzda misafir etmekten çok büyük mutluluk duymaktayız. Tarihi kokusu ve doğal zenginlikleriyle kendisine has bir güzelliğe sahip Yeşilyurt’umuzun tarihi bölgelerinden olan Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi bölgelerimizi iç ve dış turizme kazandırmak adına Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projeleri altında önemli kültürel yatırımlarda bulunuyoruz. Bölgemizin geleneksel yapısı, yemekleri, meslekleri ve sokak oyunlarının tanıtılması adına baştan aşağıya restore ettiğimiz konaklarımız ve farklı temalı müzelerimize gösterilen ilgi bizleri memnun ediyor. Belediye olarak buraya çok büyük emekler verdik ve bunun meyvelerini teker teker topluyoruz. Tarihi tescilli konaklarımızı bölgemizin sosyal dokusuna uygun bir şekilde yeniden hizmete sunduk, gastronomimizi ve doğal zenginliklerimizi en güzel ve en iyi yatırımlarla tanıtmak için imkanlarımızı seferber ettik. Kentimizi ziyaret eden gazeteciler, siyasetçiler, sanatçılar, turistler ve gurmelerin kültürel yatırımlarımızı beğenmeleri ve takdir etmeleri bizleri onurlandırıyor. Tarihi bölgelerimizin zengin hüviyetini ön plana çıkartan kültürel yatırımlarımızın tanıtımı içinde bölgemizde çekilmek istenen sinema, dizi ve klip gibi çekimleri destekliyoruz. Burada bugüne kadar 8’e yakın sinema ve dizi çekimi yapıldı, çok güzel geri dönüşler aldık. Lezzet Caddesinde restore ettiğimiz bir konağı ise Sinema Müzesine dönüştürme yolunda çalışmalarımızı başlattık. Malatya’lı sanatçımız Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nun katkı ve destekleriyle sinema sektöründe değerlendirilen nostaljik eşyaların sergileneceği çok güzel bir müzeyi inşallah buraya kazandıracağız. Lezzet Caddemizin cazibesini artırmak adına farkındalık oluşturan yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyip, sinema sektörünün dikkatini buraya çekeceğiz. Planlı ve programlı bir şekilde gerçekleşen yatırımlarımıza aralıksız sürdürmekteyiz. Yeşilyurt’un turizme hak ettiği değeri görebilmesi içinde ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz “ diye konuştu.
Sanatçılarla tek tek sohbet edip düşüncelerini öğrenen Çınar, Yeşilyurt’un sosyal, sanatsal ve kültürel yapısını daha da zenginleştirmek adına hayata geçirdikleri projeler üzerine bilgiler paylaştı.
Sanatçılarda gösterdiği yakınlık ve misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan, Fidancılar ve Peyzajcılar sitesi esnafıyla buluştu Gürkan: “Sektörel bazda fidancılar için Türkiye’de ilk defa Malatya’da bir site yapıldı”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Fidancılar ve Peyzajcılar sitesi ...
Başkan Güder 2,5 yılını değerlendirdi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: "İlçemizin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder 2,5 yılını değerlendirdi Battalgazi ...
Malatya’da apartman boşluğunda ceset bulundu
YEREL HABERLER Malatya’da apartman boşluğunda ceset bulundu
Avcılara av eğitimi
YEREL HABERLER Avcılara av eğitimi
Mehmet Furkan Karataş: Yenilikçi yatırımlar ve girişimler üzerinde çalışıyoruz
YEREL HABERLER Mehmet Furkan Karataş: Yenilikçi yatırımlar ve ...
Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştu
Adil Gevrek’ten Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar
YEREL HABERLER Adil Gevrek’ten Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar
Malatya Eğitim Vakfı kadın kollarında nöbet değişimi
YEREL HABERLER Malatya Eğitim Vakfı kadın kollarında nöbet değişimi
Ziraat oda başkanları Malatya Büyükşehir’in hizmet ve yatırımlarını gezdi
YEREL HABERLER Ziraat oda başkanları Malatya Büyükşehir’in hizmet ve ...
Çimento yüklü tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çimento yüklü tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Küçük Zeynep, parmağını su matarasına sıkıştırdı
YEREL HABERLER Küçük Zeynep, parmağını su matarasına sıkıştırdı
Parmağı suluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Parmağı suluğa sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ...
Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da trafik kazası: 3 yaralı
Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakan Gül cevapladı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakan Gül cevapladı
Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası ...
Battalgazi Belediyesi’nde görevli şoförden örnek davranış
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nde görevli şoförden örnek ...
İran Azerbaycan’ında Sözlü Kültür semineri
YEREL HABERLER İran Azerbaycan’ında Sözlü Kültür semineri
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikat ...
Voleybol il şampiyonası maçları sona erdi
YEREL HABERLER Voleybol il şampiyonası maçları sona erdi
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa geçmek istiyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçı ile birlikte çıkışa ...
İş ve aş sağlayan işletmelere destek
YEREL HABERLER İş ve aş sağlayan işletmelere destek
İnönü’ye öğretim üyeleri alınacak
YEREL HABERLER İnönü’ye öğretim üyeleri alınacak
Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Metruk binadaki bıçaklı kavga: 1 yaralı
10’uncu Malatya Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 10’uncu Malatya Film Festivali başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.