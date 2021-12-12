Yeni Malatyaspor'da Sumudica taraftarlardan özür diledi

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 6-2 kaybettiği maçın ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. İlk 33 dakikasında 5 gol atılan maçı Alanyaspor deplasmanda 6-2'lik skorla kazanmayı başardı. Mücadelenin son dakikalarında ve bitiş düdüğünü ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sahaya girdi ve tribünlerden özür diledi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-12 18:45:42



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