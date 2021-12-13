Öğrencilerden uygulamalı kamp eğitimi

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Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu tarafından temel dağcılık eğitim kampı gerçekleştirdi.

Bir gün teorik, 2 gün uygulamalı olmak üzere 3 gün süren eğitimin ilk günü Kütüphane Seminer Salonu’nda topluluğun yöneticileri tarafından üyelere "Dağcılığın Temelleri" ve "İlk Yardım" konulu teorik eğitim verildi. Ardından da üniversitenin ormanında uygulamalı kamp eğitimi gerçekleştirildi.

Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu üyelerine, düğüm teknikleri, harita eğitimi ve iniş eğitimleri verildi.

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