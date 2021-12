Güder, veteriner hekimlerin sorunları dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar ve yönetim kurulu üyelerini ağırlayarak, sektörünün mevcut durumu, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları konularında görüş alışverişinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar ve yönetim kurulu üyelerini konuk etti. Başkan Koşar ve yönetim kurulu ile tarım ve hayvancılık sektörünün mevcut durumu, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları konularında görüş alışverişinde bulunan Başkan Güder, veteriner hekimlerin dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ettiklerini belirterek, her daim veteriner hekimlerin emrine amade olduklarını söyledi.



“Gece gündüz hizmet vermeye devam ediyoruz”

Veteriner hekimlik mesleğinin önemine değinen Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ergün Koşar, “Malatya’da gerek kamuda gerek özel sektörde gerekse de kliniksel olarak çalışan fedakâr meslektaşlarımızla beraber gece gündüz demeden hem insan sağlığı hem gıda güvenliği hem de hayvan sağlığı için hizmetler verdik ve veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Zor bir mesleği icra ediyoruz. Korona virüs sebebiyle 2 yıldır maalesef toplantılarımızı düzenleyemedik. 2020 yılının fiyat tarifesini belirlemek için hepimiz bir araya geldik. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de bizlerin her daim yanında olduğu için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Üzerimize ne düşüyorsa bizler yapmaya hazırız”

Mesleğin sorun ve sıkıntılarını konuşmak ve çözüm yolunda istişare etmek için bir araya geldiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dünyanın en eski ve en saygın mesleklerinden olan veteriner hekimlik 1762 yılında ilk olarak Fransa’nın kentinde bilimsel olarak öğretilmeye başlamıştır. Türkiye’de ise 1842 yılında İstanbul’da eğitim hayatına başlamıştır. Türkiye’de açıldığı dönemlerde o dönemlerin önemli askeri ihtiyacı olan atlar ve salgın hastalıklarla mücadele edilirken veteriner hekimler gelinen nokta itibariyle 50’ ye yakın sektöre hizmet eden 26 bin kişilik bir ordu haline dönüşmüştür. Bugünde Battalgazi Belediyesi olarak veteriner mesleğin sorunlarını ve çözüm yollarını konuşmak için bir araya geldik. Her mesleğin sorunları ve sıkıntıları var ama veteriner mesleğinin eskiden beri çözülmeyi bekleyen sorun ve problemleri var. Bizlerde her platformda bu sorunları dile getiriyor, çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli ile görüştüğümüzde de bu sorunları ve düşüncelerimizi aktardık. Bu zorlu görevi icra ederken hekimlerimizin gerekli yetenek ve donanımda olduklarını her fırsatta söylüyoruz. Yöneticiler olarak gereken hassasiyeti de göstermeye çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa bizler yapmaya hazırız, arkadaşlarımızın emrine amadeyiz” dedi.

