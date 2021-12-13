Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı 54 taşınmaz, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı 54 taşınmaz, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi

İHA

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısını yaptı 54 taşınmaz, Yeşilyurt Belediyesine devir edildi

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Topsöğüt Mahallesinde ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediyesine bedelsiz devir edilmesine ilişkin gündem maddesi görüşülüp onaylandı.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın başkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından 1 Aralık 2021 tarihli toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Topsöğüt Mahallesi’nde var olan mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın onayı ile mülkiyeti maliye hazinesine ait toplam 169 bin 44 metrekare yüzölçümüne sahip 54 adet taşınmazın Yeşilyurt Belediye Başkanlığına bedelsiz devir edilmesi, bahsi geçen taşınmazlarda yürütülecek uygulamalardan elde edilecek gelirin, 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 15’nci maddesinin 12’nci fıkrasına istinaden Yeşilyurt Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak kentsel dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması, bu gelirinde bakanlığın oluru ve onayı doğrultusunda 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılmasına ilişkin gündem maddesini oy birliğiyle onayladı.
Topsöğüt Mahallesi sakinlerinin mülkiyet sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Özal mahallemizde de daha önce aynı çalışmayı yapmıştık, uzun soluklu bir çalışma yürütmüştük. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşması noktasında sık sık Ankara’ya giderek çalışmaları yerinde takip etmiştik. Özal mahallesinin yaklaşık 60 yıllık sorunlarının büyük bir kısmı çözüldü, halen devam edenleri de var, çünkü bu tür çalışmalar belirli aşamalarla ilerliyor, bizlerde sürekli takip ediyoruz, talepleri alıp buna göre tapuları veriyoruz. Topsöğüt mahallemizde de yaşanan benzer sorunlar vardı, vatandaşlarımızın mağduriyeti söz konusuydu, bu mahallemizi ne zaman ziyaret etsek hemşerilerimiz, yaşadıkları sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyorlardı. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaşanan sıkıntıların köklü bir şekilde çözüme kavuşması için ciddi çalışmalar yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere Bakanlık Yetkililerinin büyük destekleriyle sorunların çözüme kavuşması noktasında ciddi mesafeler aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları Sayın Bakanımızın da destekleri neticesinde ilk etapta 54 adet arsanın sorunlarını çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Geri kalan arsalarla ilgide başlayan çalışmaları bizler yakından takip ediyoruz. Topsöğüt’lü hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu şekilde karar almazsak tapuların belediyemize geçmesi olmuyor. Alınan kararın ardından tapular belediyemizin mülkiyetine geçecek ardından kurulacak olan komisyon tarafından kıymet takdir ve bedelleri belirlenecek daha sonra ise bu bölgedeki arsalarını yıllardır kullanan vatandaşlarımıza kanun çerçevesinde belli şartlar altında tapuları verilecektir. Buradaki çalışmalardan elde edilecek geliri ise sadece Yeşilyurt İlçesindeki kentsel dönüşüm projelerimizde kullanacağız. Olağanüstü toplantımızı da bundan dolayı yaptık, alınan karar Topsöğüt’e ve Yeşilyurt’a hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Aralık ayı olağanüstü toplantıyla birlikte 2021 Yılı Meclis Çalışmalarını da tamamladıklarını hatırlatan Çınar, Meclis Üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, “ Bu yıl toplamda 12 olağan, bir olağanüstü olmak üzere toplam 17 birleşim toplantısı yaptık. İlçemizin gelişimi ve kalkınması için toplam 238 adet karar aldık, inşallah önümüzdeki yıllarda da Yeşilyurt’umuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte aynı şevk ve aynı inançla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimize yürekten inanıyorum.2021 yılında alınan tüm kararlara katkı ve desteklerinden dolayı tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize, kentimize, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yıllar dilerim” ifadelerini kullandı.
Aralık ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2022 yılının ilk toplantısını ise 5 Ocak 2022 Çarşamba Günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güder, veteriner hekimlerin sorunları dinledi
YEREL HABERLER Güder, veteriner hekimlerin sorunları dinledi
Eski Türk Yazıtları Araştırma semineri
YEREL HABERLER Eski Türk Yazıtları Araştırma semineri
Vatandaşlardan Başkan Kazgan’a hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Vatandaşlardan Başkan Kazgan’a hizmet teşekkürü
Öğrencilerden uygulamalı kamp eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilerden uygulamalı kamp eğitimi
Yeşilçam oyuncuları Engin Çağlar ve Meral Konrat hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yeşilçam oyuncuları Engin Çağlar ve Meral Konrat ...
Bülent Korkmaz: "Daha da farklı olabilirdi ama önemli olan deplasmandan galibiyetle dönmekti”
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Daha da farklı olabilirdi ama önemli ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Maruis Sumudica: "Bu takımı kim oluşturduysa sorumluluğu da onun alması gerekiyor"
YEREL HABERLER Maruis Sumudica: "Bu takımı kim oluşturduysa ...
Yeni Malatyaspor'da Sumudica taraftarlardan özür diledi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Sumudica taraftarlardan özür ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-6
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: ...
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 6 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3 (ilk yarı)
YEREL HABERLER Süper Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Sudan sebepler koronodan daha çok öldürüyor
YEREL HABERLER Sudan sebepler koronodan daha çok öldürüyor
Kayısı fiyatları yükseldi fideye talep arttı
YEREL HABERLER Kayısı fiyatları yükseldi fideye talep arttı
Başkan Çınar, sanatçıları tarihi konakta ağırladı Çınar: “Lezzet caddemizde sinema müzesi kuracağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, sanatçıları tarihi konakta ...
Başkan Gürkan, Fidancılar ve Peyzajcılar sitesi esnafıyla buluştu Gürkan: “Sektörel bazda fidancılar için Türkiye’de ilk defa Malatya’da bir site yapıldı”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Fidancılar ve Peyzajcılar sitesi ...
Başkan Güder 2,5 yılını değerlendirdi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: "İlçemizin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder 2,5 yılını değerlendirdi Battalgazi ...
Malatya’da apartman boşluğunda ceset bulundu
YEREL HABERLER Malatya’da apartman boşluğunda ceset bulundu
Avcılara av eğitimi
YEREL HABERLER Avcılara av eğitimi
Mehmet Furkan Karataş: Yenilikçi yatırımlar ve girişimler üzerinde çalışıyoruz
YEREL HABERLER Mehmet Furkan Karataş: Yenilikçi yatırımlar ve ...
Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Şahin Kendirci hayranlarıyla buluştu
Adil Gevrek’ten Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar
YEREL HABERLER Adil Gevrek’ten Alanyaspor maçı öncesi açıklamalar
Malatya Eğitim Vakfı kadın kollarında nöbet değişimi
YEREL HABERLER Malatya Eğitim Vakfı kadın kollarında nöbet değişimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.