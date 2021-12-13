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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamurlu Mahallesinde düzenleme çalışmaları tamamlandı

İHA

Çamurlu Mahallesinde düzenleme çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamurlu Mahallesi’nde bulunan Venk Şapeli çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.
Venk Şapeli çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gürkan, insanlığın ortak değeri olan kültürel mirasları bir bir ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini söyledi.
Çamurlu Mahallesi’nde bulunan ve 1670 yılında inşa edilen Venk Şapeli düzenleme çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ve Proje Şube Müdürü Gökçek Poyraz, “1670 yılında yapılmış olan Venk Şapeli’ndeyiz. Çamurlu mahallesindeyiz. Buranın restorasyon işleri tamamlanmıştı. Fakat çevre düzenlemesi yapılmamıştı. Buraya hızlı bir şekilde çevre düzenlemesi yaptık. Gerekli kurul onaylarını alarak 3 ay gibi kısa bir sürede çevre düzenlemesi ile tamamlandı” ifadelerini kullandı.
Çamurlu Mahallesi Muhtarı Aziz Polatbaş ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek , “Önce Çamurlu Mahallesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Kilisemiz 2012 yılında dönemin Malatya Valisi tarafından restore edildi. Ama çevre düzenlemesi atık durumdaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatıyla çevre düzenlemesi kısa sürede yapıldı. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “İnsanlığın ortak değeri olan kültürel miraslarımızı bir bir ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Tabi bunlar tarihin derinliklerinde o dönemdeki insanlara hizmet etmiş ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken ortak kültürel değerlerimizdir, kültürel mirasımızdır. Bizler bu göreve geldikten hemen sonra Malatya’daki bütün tarihi eserlerin kümbetler, hanlar, hamamlar, camiler, türbeler, ziyaretler, şapeller, kiliseler, kışlalar, surlar, namazgâhlar gibi eserlerin hepsini ayağa kaldırmaya gayret ettik. Yani şu anda bir taraftan askeri kışla yapılırken, bir taraftan Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi yapılırken, bir taraftan Usta Şagirt Kümbeti yapılırken, Şahabei Kübra Medresesi kazıları devam ederken burada da Venk Şapeli diye tabir ettiğimiz 17. Yüzyıllardan kalma 1670 yılı yapımı küçük kilise mantığıyla yapılmış bir eser bulunuyor. 2012 yılında dönemin Valisi Ulvi Saran zamanında restore edilmiş fakat çevre düzenlemesi ile birlikte gerekli çalışmalar yapılmamıştı. Hem çevre düzenlemesi ve orada bulunan mezar ve türbenin yeniden düzenlenmesi ve buraların çimlendirilmesi ile çiçeklendirilmesi noktasında çalışmaları arkadaşlarımız başlatmış ve bitirmişler. Şu anda ekim sürecine girmişler. Bu kültürel mirasımızın da Malatya’mıza ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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