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Şener Eroğlu: “Berberlere, Kuaförlere yıpranma payı verilmeli”

İHA

Şener Eroğlu: “Berberlere, Kuaförlere yıpranma payı verilmeli”

Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Kuaför Şener Eroğlu, “ Berberlere, kuaförlere, güzellik salonlarına emeklilikte yıpranma payı verilmeli” dedi.
Berber ve Kuaförler Odası Başkan adayı Eroğlu, berberlerin toplumda en çok çalışan kesimlerden olduğunu belirterek, “ Berberlerimiz toplumda en çok çalışan kesimlerden biri olmasına rağmen emeklilikte en uzun prim gün sayısını ödüyor. SGK’lı çalışanlar ise 7 bin 200 prim gününde emekli oluyor. Bu durum Anayasa’nın 173. Maddesinde belirtilen ‘Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirler alır’ hükmüne aykırıdır. Gece gündüz demeden dükkanının başında duran günlük ortalama 1218 saat arasında çalışan berberlerimize mutlaka yıpranma payı hakkı verilmeli ve mevcut prim gün sayısı düşürülmelidir” şeklinde konuştu.
“Berberlerin, kuaförlerin yoğun iş temposu göz önünde bulundurulmalı”
Berberlerin, ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riskinin olduğunu ve en uzun prim gün sayısını ödemesine rağmen emekli olunduğunda düşük maaş aldıklarını vurgulayan Eroğlu, “ Berberlerimiz toplumda en fazla çalışan kesimdir. SSK’lılar günde 8 saat çalışırken sabah 7:00’ da dükkanı açıp gece 24.00’e kadar çalışan berber esnafı ise SSK’lının iki katından fazla mesai yapıyor. Buna rağmen berber esnafının ödemesi gereken prim gün sayısı daha fazla. Öte yandan SSK ile çalışan işçi ay sonu geldiğinde maaşını alıyor. Berberler ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Anayasa’nın 173. Maddesinde ‘devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu tedbirler alır’ denmesine rağmen berberler korunmuyor aksine prim gün sayısı altında eziliyor. En uzun prim gün sayını ödemesine rağmen emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülse zaten ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200’e denk gelir. Sosyal güvenlikte norm birliğini sağlayabilmek için emeklilik süreleri bir an önce eşitlenmelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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