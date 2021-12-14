Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Irmak (71), hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Irmak'a, Mustafa A. yönetimindeki 44 HG 515 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Irmak'ı görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Irmak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araç sürücüsü Mustafa A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-14 01:23:40



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