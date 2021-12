Korona virüse meydan okuyor Virüse sporla meydan okuyan yaşlı adam gençlere taş çıkartıyor Sağlıklı yaşamın sırrını anlattı

Malatya’da yaşayan esnaf ve eski sporcu 72 yaşındaki Ömer Fişenkçi, gençlere taş çıkartıyor. Yaklaşık 15 yıldır her sabah spor yapan Fişenkçi, korona virüse de yaptığı spor sayesinde yakalanmadığını belirterek, insanlara spor tavsiyesinde bulundu.

Battalgazi ilçesine Bağlı Melekbaba Mahallesinde yaşayan Ömer Fişenkçi, her sabah saat 5.30’da uyanarak, spor yapıyor. Güne sporla başlayan Fişenkçi, 15 yıldır hastalanmadığını ve hiç ilaç kullanmadığını kaydetti. Korona virüse de spor sayesinde yakalanmadığını belirten 72 yaşındaki Ömer Fişenkçi, “Her sabah erken saatlerde mahallede koşuyorum. Mahalle sakinleri de örnek insan olduğum için bana teşekkür ediyorlar. Eskiden spor yaptığım zamanlarda, Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndan, Eskimalatya Ali Baba’ya kadar koşuyordum. 8 dakikada gidiyordum. Kendimi maçlara hazırladığım dönemlerde çok spor yapıyordum. Eski sporcuyum. Boksörlük yapıyordum. 1970 yıllarında çok güzel anılarımız ve başarılarımız oldu” dedi.



“Gençleri spora davet ediyorum”

Gençlere tavsiyelerde bulunup, spor yapmalarını öneren Fişenkçi, “Spor, insanın ruh ve bedenini geliştirir. Sporsuz insana hastalıklar çabuk gelir. İnsanoğlunun vücudu çok hassastır. Dinç kalmak için spor yapmak gerekiyor. Ben mahallede spor yapıyorum ve gençlere örnek olduğumu düşünüyorum. Gençlerimize saygıyı ve sevgiyi de anlatırsak çok güzel şeyler olabilir. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür ediyorum mahalle sakini olarak. Mahallemizi parka kavuşturdu. Burada spor yapıyorum ve çocuklar ve gençler bizimle spor yapıyorlar. Çocuklarımız bir gül, onların spor yapmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Ömer Fişenkçi, babasının sigara üzerine yazdığı şiirden çok etkilendiğini belirterek, babasından miras kalan şiiri okudu. Fişenkçi, insanların sigaradan uzak durarak, her gün spor yapması önerisini yineledi.

