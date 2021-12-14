Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Malatya’da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza, 13.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. yönetimindeki 44 ACJ 970 plakalı otomobil ile M.H. idaresindeki 44 NY 189 plakalı motosiklet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Atatürk Caddesi kavşağı mevkiinde çarpıştı. Cep telefonu ile görüntülenen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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