Başarılı voleybolculara hediye

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Malatya’da düzenlenen Voleybol il birinciliği müsabakasında il ikincisi olan Doğanşehir Fen Lisesi kız takımına hediye verildi.

Voleybol il birinciliği müsabakasında dereceye giren öğrencileri ve okul yönetimini makamında kabul eden Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, takımın elde ettiği il ikinciliği başarısından dolayı kutladı.

Öğrencilere hediyeler veren Kılıç, Malatya’da düzenlenen Voleybol il birinciliği müsabakasında il ikincisi olan Doğanşehir Fen Lisesi kız takımı öğrencilerinin başarılarının devamını diledi.

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