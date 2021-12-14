Darende’ye tomografi cihazı

Malatya’nın Darende İlçesi Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nin yeni 14 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı kurulumu yapılarak hizmete sunuldu.

Yaklaşık iki yıldır arızalı olan cihazının yenilenmesi için başlatılan görüşmeler olumlu sonuçlanarak yeni cihazın ilçeye kazandırılmasıyla şifa dağıtmaya başladı. Yeni cihazla birlikte çevre ilçelerdeki en yüksek teknolojiye sahip kamu hastanelerinden biri olduğu belirtilen hastane yönetimi açıklamasında, Pazartesi, Salı ve Cuma günleri hizmet vereceği duyuruldu. Hastane tarafından yapılan açıklamada, “Hastanemizde hizmete giren cihazımız, görüntüleme alanında en gelişmiş düzeyde olup kısa çekim süresiyle yüksek görüntü kalitesi elde edilebilirken, cihaz, teknik özellikleriyle kliniklerin ihtiyacı olan araştırma, geliştirme ve ileri görüntüleme tekniklerinin tümünü karşılayacak gerekli altyapıyı sağlıyor. Gün içerisinde yüksek sayıda hastaya hizmet sunulabilen cihazımız, aynı zamanda üst düzey hasta konforu sağlayacak ve pediatrik hastalara en iyi hizmeti sunacak tasarıma sahip. Hastanemize gelen kaza, düşme gibi ani travmalarda beyinde ve vücudun diğer bölgelerindeki muhtemel tahribatla, kalp, beyin, akciğer, karaciğer gibi organlarda oluştuğu düşünülen hastalıklar teşhis edilebiliyor” denildi.

Yeni cihaz yıl içerisinde toplam 3 bini aşkın hastaya hizmet verecek

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