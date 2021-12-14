Dereceye giren öğrenciler ödülleri kaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereceye giren öğrenciler ödülleri kaptı

İHA

Dereceye giren öğrenciler ödülleri kaptı

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi tarafından 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' ve 'Genç Muhafızlar Hafızlık' yarışması düzenlendi. En güzel ezanı okuyan ve istenilen ayeti okuyup dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi tarafından imam hatip ortaokulları arasında 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' ve 'Genç Muhafızlar Hafızlık' yarışması düzenlendi. İlk olarak ezan okuma yarışması yapıldı. Ortaokul öğrencileri jüri karşısına çıkarak ezan okudular. Daha sonra ise hafızlık yarışmasında öğrenciler jüri tarafından istenilen ayetler okundu. 2 kategoride jürinin değerlendirmesi sonrasında dereceye girenler açıklandı.
'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yusuf Bera Toptaş birinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan Abdullah Faruki Sütçü ikinci, Doktor Sadettin Hacıevliyagil İmam Hatip Ortaokulu’ndan İbrahim Kahveci ise üçüncü oldu. 'Genç Muhafızlar Hafızlık' yarışmasında da Şehit Zekariya Bitmez İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Akkuş birinci olurken, Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ndan Muhammed Polat ikinci, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu’ndan Bilal Gül ise üçüncü oldu.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışmada Battalgazi Belediyesi tarafından birinci olanlara 500 TL, ikinci olanlara 350 TL, üçüncü olan olanlaraysa 250 TL ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darende’ye tomografi cihazı
YEREL HABERLER Darende’ye tomografi cihazı
Doğanşehir’de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Doğanşehir’de kaza: 1 yaralı
Projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere imkan
YEREL HABERLER Projesini gerçekleştirmek isteyen girişimcilere imkan
Başarılı voleybolculara hediye
YEREL HABERLER Başarılı voleybolculara hediye
Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatyalı Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yeşilyurt’ta ulaşım ağı konforlu hale dönüştürülüyor Çınar: “Tecde mahallemizi güzel ve akıcı yollarla buluşturuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ulaşım ağı konforlu hale ...
İnşaat sektörünün sorunları Antalya'da masaya yatırılacak
YEREL HABERLER İnşaat sektörünün sorunları Antalya'da masaya ...
Korona virüse meydan okuyor Virüse sporla meydan okuyan yaşlı adam gençlere taş çıkartıyor Sağlıklı yaşamın sırrını anlattı
YEREL HABERLER Korona virüse meydan okuyor Virüse sporla meydan ...
Malatya tapu müdürlüklerinde işlem rekoru kırılıyor
YEREL HABERLER Malatya tapu müdürlüklerinde işlem rekoru kırılıyor
Başkan Güder, gençlerle buluştu Güder: “Gençlerimize dokunmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Güder, gençlerle buluştu Güder: “Gençlerimize ...
Gençler kültürel gezide
YEREL HABERLER Gençler kültürel gezide
Malatya’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla ...
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla ...
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla ...
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla ...
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla ...
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla ...
Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpmasıyla ...
Dayısı tabancayla karnından vurdu
YEREL HABERLER Dayısı tabancayla karnından vurdu
Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı
YEREL HABERLER Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı
Hollywood’un Türk oyuncusunun hayali Cüneyt Arkın ile oynamak
YEREL HABERLER Hollywood’un Türk oyuncusunun hayali Cüneyt Arkın ile ...
Şener Eroğlu: “Berberlere, Kuaförlere yıpranma payı verilmeli”
YEREL HABERLER Şener Eroğlu: “Berberlere, Kuaförlere yıpranma payı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.