Yeşilyurt Belediyesinden üniversite öğrencilerine büyük jest İlçede oturan üniversite öğrencilerinin kış boyunca gıda ihtiyacı belediyeden

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, ilçede kirada oturan üniversite öğrencilerinin kış boyunca gıda ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. Yeşilyurt Belediyesi’nin bu girişimi ise sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal, kültürel ve sportif yatırımları nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Gençlik ve Yerel Yönetimler’ ödülü alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan ilçede eğitim gören gençlere bir kolaylık daha geldi. Yeşilyurt Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, yarından itibaren ilçede kirada oturan üniversite öğrencilerine kış boyunca gıda yardımı yapılacağı açıklandı. Belediyenin gıda yardımından faydalanmak için tek şart ise Yeşilyurt ilçesi sınırlarında öğrenci kimlik belgesine sahip ve oturduğu öğrenci evinin kira kontratı. Şartları taşıyan öğrencilerin istenilen evraklarla birlikte Yeşilyurt Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri durumunda kış boyunca gıda ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

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