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Başkan Çınar, öğrencilerle bir araya geldi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "İyi bir kariyer ve meslek için çok çalışmalı, emek vermelisiniz"

İHA

Başkan Çınar, öğrencilerle bir araya geldi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "İyi bir kariyer ve meslek için çok çalışmalı, emek vermelisiniz"

Malatya İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen ‘Tecrübe Paylaşımı’ programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Önce hedefiniz olmalı, hedefinize ulaşmak için çok çalışmalı ve emek vermelisiniz” dedi.
Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecek sosyal, sportif ve kültürel hizmetleriyle Yeşilyurt’un gençlik yatırımlarında örnek bir hüviyete ulaşmasını sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen ‘Tecrübe Paylaşımı’ programında bir araya geldiği üniversiteli öğrencilerine tecrübelerini aktarıp, tavsiyelerde bulundu.
Gençlere her zaman inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi ve neşeli bir ortamda geçen sohbet sırasında yaptığı konuşmada, “ İnönü Üniversitesi Rektörümüze, Kariyer Merkezine, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ve değerli hocalarımıza bizleri geleceğimizin umudu olan öğrenci kardeşlerimizle bir araya getirdikleri için öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi, hedeflerinin olması, iyi bir kariyer ve meslek sahibi olmasına çok büyük önem veriyoruz. Gençliğe yönelik gerek fiziksel gerekse de sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel hizmetlerde bölgesinde fark oluşturan, örnek alınan hizmetlerin altına imza atan yerel bir yönetim olarak; gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak birbirinden önemli yatırımların altına imza atmaktayız. Tüm gayretimiz ve çabamız; öğrencilerimizin erken yaşlarda sorumluluk sahibi olması, kendisini geliştirmesi, geleceğe umutla ve güvenle bakmasını sağlamaktır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi asla olamazsınız. Kuranı Kerim’in ilk emri ‘ Okudur’. Dinimiz bize her şeyi okumamız ve öğrenmemiz gerektiğini emrediyor. Türkiye’mizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri içinde ciddi yatırımlar yapılıp, destekler sağlanmaktadır. Her şey sizler için “ ifadelerini kullandı.
Çınar konuşmasının devamında öğrencilerden hedeflerini belirlemelerini ve çok çalışmalarını isteyerek şunları söyledi:
“ Üniversite okumak, bu atmosferi solumak, farklı arkadaşlıklar edinmek gerçekten çok güzeldir, bizde aynı duyguları yaşadık. Sizler bizlerden çok daha şanlısınız çünkü imkanlarınız çok iyi. Siz değerli öğrencilerimiz, hayatınızın en verimli dönemlerini yaşıyorsunuz, eğitiminiz için her türlü imkan sağlanmış durumdadır. Bu enerjiyi ve hareketli dönemi doğru bir hedef ve mantıklı bir hayat tarzıyla bütünleştirilmesi ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Sizden istediğimiz; hangi işi yaparsanız yapın, hangi meslek sahibi olursanız olun, severek yapın, o işe gönlünüzü ve kalbinizi koyun, başarı insana altın tepside gelmez, emek ister, özveri ister, fedakarlık ister, gayret ister. Öncelikle kendinizi tanımanız, ne istediğinizi bilmeniz lazım çünkü ne istediğini bilmeyen bir yere ulaşamaz. Üniversiteden diploma almak eğitim hayatının bittiği anlamına asla gelmez, okul bittikten sonra sizi daha farklı bir hayat ve eğitim süreci bekleyecek. Eğitim hayat boyu devam eden bir gerçektir. Gelecekte ülkemizin ekonomik ve iktisadi hayatına tespit ve önerileriyle destek verecek olan, yol gösterecek olan sizlersiniz, onun içinde şimdiden dünyayı, ekonomik hayatı ve gelişmeleri yakından takip edip bu yönde kendinizi en güzel şekilde yetiştirmelisiniz. Her birinizin içerisinde farklı bir dünya var, umutlarınız ve hayalleriniz var. İçinizdeki o duyguları güçlü ve kalıcı bir şekilde gerçek hayata uygulamak ve başarılı bir hayata sahip olabilmeniz için öncelikle hedefe odaklanmanız gerekecek. Bir gün okulunuz bitecek ve buradan ayrılıp hayallerinizin ve hedeflerinizin peşinden gideceksiniz. Malatya’yı, sizlere emek veren öğretmenlerinizi ve büyüklerinizi asla
unutmayın ve irtibatınızı kesmeyin. Büyüklerinizin tavsiyelerini dinlemekten geri kalmayın çünkü siz daha yeni yola çıkarken önde giden insanların tecrübelerinden yararlanmanız çalışmalarınıza güç katacaktır. Hangi mesleği yaparsanız yapın, öncelikle iyi bir insan, güvenilir bir insan, yardımsever ve hoşgörülü bir insan olmayı kendinize şiar edinin.”
Yeşilyurt’u gençliğe yönelik yatırımlarda markalaştırdıklarını, bölgesinde artık takip edilen ve örnek alınan bir ilçe hüviyetine ulaştırdıklarını vurgulayan Çınar, “ Malatya’nın en büyük ilçesi olmasının yanı sıra nüfusu ve hizmet alanlarıyla 27 kentten daha büyük bir yapıya sahip Yeşilyurt’umuzda çocuklarımız, gençlerimiz ve öğrencilerimiz için devasa yatırımlar yapıyoruz, sosyal sorumluluk projeleri uyguluyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde açtığımız Millet Kıraathanelerimizle, Bilgi Evlerimizle, farklı spor dallarına yönelik yeni nesil Spor Tesislerimizle, robotik kodlama ve yazılım atölyelerimizle, 2,5 yıl içerisinde 700’e ulaşan sosyal ve kültürel etkinliklerimizle gençlerimizin ve siz değerli öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Gençlik ve spor yılı ilan ettiğimiz 2021 yılı içerisinde öğrencilerimize ve gençlerimize yönelik hizmetlerimizden dolayı yapılan anketler neticesinde Cumhurbaşkanımızdan başarı ödülü aldık, bu ödülü de siz gençlerimize hediye etmiştik. Toplam maliyeti 25 milyon TL. 30’a yakın fiziksel yatırımı bölgemize kazandırırken, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemizde devam eden 75 milyon TL. maliyetinde yeni gençlik yatırımlarımızla gençlerimize yeni alanlar açacağız. 13 bölgemizde gençlik faaliyetlerini organize ettiğimiz kültür ve gençlik merkezlerimiz var. Bu yılın başında 800 olan lisanslı sporcu sayımızı 3 bin 700’e çıkardık, 2,5 yıl içerisinde düzenlediğimiz sportif ve sosyal etkinliklerimizden ise 17 bine yakın çocuğumuz ve gencimiz faydalandı. Yatırımlarımızla gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz, onlara en güzel şartlarda okuma ve spor yapma imkanı sunuyoruz. Dinamik, çalışkan ve sürekli üreten bir ekiple tüm bu işleri organize ediyoruz, çünkü biz memleketimizi, kentimizi, ilçemizi ve sizleri gönülden seviyoruz. Kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır. Siz değerli öğrencilerimize başarılı ve güzel bir eğitim dönemi temenni ediyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Konuşmasının devamında Yeşilyurt Belediyesinin gençlik yatırımları hakkında öğrencilere detaylı bilgiler paylaşan Çınar, öğrencilerin tüm sorularına detaylı olarak yanıt verdi.
Çınar daha sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret edip, Yeşilyurt Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında gerçekleşecek faaliyetler ve projeler üzerine fikir alış verişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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