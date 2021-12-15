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Malatya'da depremzedeler için yapılan konutların inşaası sürüyor Milletvekili Kahtalı: "Şu anda çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor”

İHA

Malatya'da depremzedeler için yapılan konutların inşaası sürüyor Milletvekili Kahtalı: "Şu anda çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Sivrice depreminde hasar gören konutların yerine Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapımına başlanılan konutların sorunsuz devam ettiğini söyledi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanlığı kararı ile “riskli alan” ilan edilerek, kentsel dönüşüm çalışmalarına start verilen Şehit Fevzi Mahallesi’nde, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice depreminde mağdur olan vatandaşlar için yapımına başlanılan konutların inşaatının sürdüğünü söyledi. Bölgede 679 konut ve 18 iş yerinin yapılacağını aktaran Kahtalı, “24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Şehit Fevzi Mahallesi’nde 40 evde ağır hasar oluşmuştu. Hak sahiplerini başka bölgelerde yapılan konutlara taşımak yerine bu bölgede konut yapalım ve başka bir depremde yıkılma ihtimali bulunan konutları da yenileyelim istedik. Cumhurbaşkanımızın kararı ile bölge riskli alan ilan edildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında konut yapımına derhal başladı. Akabinde mahallemiz tamamen boşaltıldı. Geçtiğimiz eylül ayı itibariyle de ihalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firma çalışmalara başladı. Bölgede 105 dönümlük alanda yeni bir yerleşim yeri yapılıyor. 30 bloktan oluşacak ve toplamda 679 konut yapılacak. 18 adet de işyeri yapılacak. Şu anda çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Konutlarımız tamamlanırsa bölge yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Amacımız konutları bir an önce tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek” ifadelerini kullandı.
24 Ocak depreminin ardından gerek Malatya ve Elazığ’da gerekse de İzmir’de başarılı bir sınav verdiklerini ifade eden Kahtalı, “Devletimiz şefkat elini depremin hemen ardından vatandaşlarımıza uzattı. Hakikaten takdire şayan çalışmalar gerçekleştirdik. Gerek geçici konutlar sağlanması gerekse de kalıcı konutların yapılması noktasında vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Bugün hangi depremzedeyle konuşsanız hepsi de devletine minnettar olduğunu söylüyor. Bu yapılanlar asla küçümsenemez. Çok kısa bir süre içinde bütün yaraları adeta sardık. Her vatandaşımızla tek tek ilgilenildi. Kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmadık. Allah’a hamd olsun devletimiz güçlü ve her zaman vatandaşının yanında bundan sonra da öyle olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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