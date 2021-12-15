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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de 2023 yılında doğalgazsız mahalle kalmayacak

İHA

Battalgazi'de 2023 yılında doğalgazsız mahalle kalmayacak

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’da Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş’i makamında ziyaret ederek, 2022 yılında ilçede gerçekleştirilecek Doğalgaz altyapısı çalışmaları ile alakalı fikir alışverişinde bulundu. Güd
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yiğit ile birlikte AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş’i ziyaret etti. Şirket Müdürü Ateş ile Doğalgaz altyapısı çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Güder, 2021 yılı içerisinde ilçedeki doğalgaz çalışmalarında başarılı işlere imza atıldığına dikkat çekerek, hedeflerinin 2023 yılı tamamlanmadan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de doğalgazsız mahalle bırakmamak olduğunun altını çizdi. Battalgazi’nin 2022 yılı doğalgaz haritasını da Müdür Ateş’e ileten Başkan Güder, Battalgazi'ye hizmet söz konusu ise hiçbir şeyden kaçmadıklarını ve kaçmayacaklarını belirtti.

“Tüm çalışmalarımızda başkanımız önümüzü açıyor”
Ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Malatya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibi bizleri ziyaret ederek, 2022 yılı içinde Battalgazi’de planladığımız çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Başkanımızın değerli fikirlerini aldık ve bu bize çok katkı sağladı. Göreve geldiğimizden beri önümüzü açan ve bize yol gösteren başkanımıza çok teşekkür ederiz. İnşallah 2022 yılında Battalgazi bölgesindeki yatırımlara başkanımızla birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımızı planlı şekilde yürütüyoruz”
Battalgazi’nin en ücra köşesine doğalgaz gidinceye kadar çalışmalarını gaz şirketi ile birlikte yürüteceklerine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Misafirperverliğinden ötürü kıymetli müdürümüze ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Müdürümüzün Malatya’daki çalışmaları farkındalık oluşturdu ve bunu da hepimiz görmüş olduk. Yaptığı hizmetlerden ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Müdürümüz bizlere bir telefon kadar yakın. Ne zaman bir sorunumuz olsa çözümü noktasında elinden geleni ortaya koyuyor. İnşallah kendisi Malatya’mıza uzun süre hizmet eder. AKSA Şirketinin çalışmalarına Battalgazi Belediyesi olarak katkıda bulunmak için bugün kendilerini ziyaret ettik. Her zaman istişare içindeyiz. Bizim amacımız hizmeti doğru ve sağlıklı bir şekilde iletmek. Belediyeler güzergah oluşturacak ki, Doğalgaz şirketi de hizmeti vatandaş ile buluştursun. 2021 yılı başında da bir araya gelmiştik ve çalışmalarımızı planlı bir şekilde birlikte yürüttük. Bugünde Battalgazi’mizde 2022 yılında hangi bölgelerin doğalgaz ihtiyacı olduğunu müdürümüze ilettik. İnşallah 2023 yılında Battalgazi’mizin en ücra noktalarını da doğalgazla buluşturmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi ‘Durmak Yok Yola Devam’ sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müdürüme ve ekibine, Battalgazi’mize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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