Lise öğrencilerine KADES anlatıldı

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'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Malatya’da lise öğretmen ve öğrencilere anlatıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından Yeşilyurt Kolukısa Anadolu Lisesi öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik KADES uygulaması anlatıldı. Görevli polisler tarafından 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgi verilerek, el broşürü dağıtımı yapıldı. Kız öğrencilerin cep telefonlarına KADES uygulaması yüklendi ve bilgilendirici afişler asıldı.

Aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

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