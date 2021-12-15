Turgut Özal Tıp Merkezi’nde görev değişikliği

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başhekimlik görevi devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Üç buçuk yıllık görev süresi dolan Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, görevini Doç. Dr. Adil Başkıran’a devretti. Başhekimlik makamında gerçekleştirilen törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Ali Beytur’un, üç buçuk yıllık görev süresince özverili bir şekilde Turgut Özal Tıp Merkezi’ne hizmet ettiğini belirterek, “ Hastanemizi bir taraftan pandemi bir taraftan hasta yoğunluğu bir taraftan da ekonomideki tedarik zincirindeki yaşanan zorluklara rağmen üstün başarıyla hasta sayımızın giderek artmasını sağladı. Hastanemize katkılarından ve hizmetlerinden ötürü Ali Beytur hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Görevi devir aldıktan sonra, mali zorluklara rağmen hizmeti aksatmamak için tüm gayretleriyle çalıştıklarının altını çizen Beytur, “ Hastanelerin işleri tıbbi malzeme ve ilaç ağırlıklı bunlarda dövize bağlı olduğu için 2018 yılındaki ilk döviz sıkıntısı ve sonrasında gelen mali zorluklar, ardından yaşadığımız deprem ve bundan sonra da yüz yılda bir görülebilir salgın ortamında görevi ifa etmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Türkiye’de örnek bir il oldu Malatya hastanemiz olarak sadece pandemi ile mücadele değil pandemi dışındaki alanlarda da hizmette hiçbir aksamaya meydan vermedik. Mali zorluklara rağmen hastaya hiçbir şey yansıtmadık. Hizmeti aksatmamak için elimizden gelen tüm gayreti yaptık. Mali açıdan sıkı bir politika izledik” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Adil Başkıran ise, “ 15 yıldır Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde çalışıyorum. Karaciğer nakli konusunda sadece Türkiye’de değil dünyada özellikle Avrupa’ya kendimizi ispat ettik ve bir marka olduk. Karaciğer naklindeki başarıyı burada da göstermeye çalışacağım” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kızılay, katkılarından dolayı Prof. Dr. Ali Beytur’a teşekkür plaketi verdi.

Tören, Doç. Dr. Adil Başkıran’nın Prof. Dr. Ali Beytur’a çiçek takdimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.