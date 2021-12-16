Malatya'daki 'Zehir' operasyonunda 4 gözaltı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince ülke genelinde düzenlenen 'Zehir' adlı operasyon kapsamında, 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sahte içki üretimi yapanlara yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen 'Zehir' operasyonunu başlattı. Farklı semtlerdeki 4 adrese düzenlenen baskınlarda 4 bin 173 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-12-16 11:24:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.