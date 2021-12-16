Malatya’da sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

Malatya’da polis tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan "Zehir" operasyonu kapsamında kent merkezinde 2, Akçadağ ilçesinde 2 olmak üzere 4 ayrı adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplam 4 bin 173 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliye 5607 SKM’den işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.