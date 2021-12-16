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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’de özel çocuklar yerli malı haftasını kutladı

İHA

Battalgazi’de özel çocuklar yerli malı haftasını kutladı

Özel gereksinimli çocukların her daim yanında olan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, özel gereksinimli çocuklarla beraber Yerli Malı Haftası'nı kutladı.
Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim ve tedavi gören özel gereksinimli öğrenciler, yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla her yıl 1218 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Mali Haftası etkinliklerini coşkuyla kutladı. Farkındalık oluşturan etkinliğe katılarak özel gereksinimli çocukları yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendi ve yerli malı tüketiminin önemini anlattı.
Güder’in yanı sıra, Malatya İl Jandarma Asayiş Komutanı Jandarma Binbaşı Tuncay Karakuş, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, Battalgazi Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Kılıç ve ailelerinde katıldığı etkinlikteki misafirlere sazlı sözlü türküler söyleyen ve şiirler okuyan özel gereksinimli çocuklar, ülkemizde yetişen sebzemeyveleri, kuruyemişleri, evlerinde özenle hazırladıkları pasta ve börekleri konuklara ikram ettiler. Neşeli anlara sahne olan etkinlikte mutlulukları fotoğraf karesine yansıyan özel gereksinimli çocuklar, her daim kendilerinin yanında olan Başkan Güder’e çiçek takdiminde bulundu.

“Yerli malı haftası özel gereksinimli çocuklarımız ile daha güzel”
Battalgazi’de engelleri bir bir ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Battalgazi Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimizin engellerini ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bizim tek amacımız; özel gereksinimli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bugünde yerli malı haftamızı özel çocuklarımızla kutlamak, yerli malını güçlendirmek, yerli üretimin insan ve toplum için önemini anlatmak için Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki kardeşlerimizin ve ailelerinin düzenlediği programımıza katılım sağladık. Onların sevincine ortak olup, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek bizleri mutlu ediyor. Özel gereksinimli bireylerimizle sürekli bir araya gelerek, onların gönüllerini alıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezimizdeki faaliyetlerimiz ile bireylerimizi evlerine mahkum olmaktan kurtarıp, toplumla sosyalleştiriyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunun farkındayız ve ilçemizde farkındalık oluşturuyoruz. Diğer insanlarımızın da herkesin yapabileceği bir şeyler vardır. Herkesin buna duyarlı olmasını istiyoruz. Yerli Malı haftamız çok önemlidir. Yerli Malı kullanmalı ve bunu özendirmeliyiz. Her ne olursa olsun önceliğimiz yerli malı olmalıdır. Özel gereksinimli çocuklarımızın hazırladığı bu güzel program için teşekkürlerimi iletiyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yüreklerine sağlık, gözlerinden öpüyorum. Her daim özel gereksinimli bireylerimizin yanındayız. Onlar bizim başımızın tacıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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