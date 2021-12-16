Polis, çocukları sevindirdi

UNESCO ile 'dünya markası' oldu

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da polisler, 30 aileye mensup çocuklara kışlık giyim yardımında bulunarak sevindirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, dezavantajlı bölgelerde yaşayan ailelere mensup çocukların toplumsal yaşama katılımı ve sosyal entegrasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, gelir durumuna göre tespit edilen 30 aileye mensup çocuklara kışlık giyim yardımında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.