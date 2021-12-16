Başkan Güder' den BİMYAD'a ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Merkezini ziyaret etti.

Basın mensuplarını ziyareti kapsamında derneklerinin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BİMYAD Genel Başkan Selim Apohan, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Apohan, “Malatya'da 130 üyemiz var. BİMYAD Genel Merkezi olarak, 6 ilde temsilcilerimiz bulunuyor. Başka illere de şube açmak için görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güderi'n çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Apohan, çok güzel çalışmaların olduğunu belirtti. Apohan, “Battalgazi Belediye si’nin özellikle Şehit Fevzi Mahallesi’nde yapmış olduğu çalışmalar var. Kentsel dönüşüm projesiler olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarını ağırlayan Sayın Başkan Güder, Battalgazi bölgesinde yapmış olduğu çalışmaları ve projelerini basın mensuplarına anlattı. Çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

"Basın mensuplarımızın yanındayız"

BİMYAD Genel Genel Başkanı Selim Apohan ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “BİMYAD’ın çalışmalarından dolayı genel başkan ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Basın mensuplarımızın yanındayız.

Malatya'mız veya İlçemiz ve gerekse bölgemizde, özellikle vatandaşlarımıza haber almada güzel hizmet noktasında uyarı görevlerini yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder, bazı yaptıkları projelerde zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını da vurgulayarak, “Şehri dışarıya doğru geliştirmek lazım. Yaptığımız yenikler noktasında genel hizmetler noktasında sorun ve sıkıntılar bazen yaşıyoruz. Proje hazırlıyorsunuz, projeyi uygulayacak yer bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Böyle bir durumlarla da karşılaşıyoruz. Tüm olumsuzlara rağmen Battalgazi'de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak noktasında çalışmalarımız sürüyor. Özellikle kentsel dönüşümde 2 yıl önce başlattığımız çalışmalarımızın meyvesini inşallah göreceğiz” dedi.

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