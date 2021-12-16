Üniversite öğrencileri fidan dikti

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Geleceğe Nefes Ol” fidan dikme etkinliği öğrenci toplulukları ve fakülteler tarafından farklı zamanlarda gerçekleştirilmeye devam ediyor.
“Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında İnönü Üniversitesi Coğrafya Topluluğu tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Fidan dikme programına, Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Kalkan, FenEdebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, Dr. Öğr. Üyesi Selman Er, Arş. Gör. Enes Karadeniz ve topluluk öğrencileri katıldı.
Etkinlik 200 civarında fidan dikiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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