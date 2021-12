Malatya’da geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Melekbaba Gençlik Merkezi’nde faaliyetler yoğun olarak devam ediyor. Gençlik Merkezi’nde etkinliklere katılım her geçen gün artıyor. Vali Aydın Baruş, faaliyete geçerek çevre mahallelerin çocuklarına hizmet vermeye başlayan Melekbaba Gençlik Merkezi’ni inceledi.

Gençlik Merkezi’nde Vali Baruş’u, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir karşıladı. Gençlik merkezinde aktif hale getirilerek faaliyete geçen bölümleri ziyaret eden Vali Baruş, antrenman yapan çocuklarla badminton oynadı. Onların istek ve dileklerini dinleyen Baruş, bazı eksikliklerin giderilmesi konusunda yüklenici firma ve diğer yetkililerle görüşerek onlara hızlı bir şekilde tamamlanması yönünde talimat verdi. Kompleksin faaliyet alanındaki detayları ve yapımı devam eden diğer eklentileri hakkında Vali Baruş’a bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Melekbaba Gençlik Merkezi yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip ve Türkiye’nin en büyük gençlik merkezlerinden birisidir. Türkiye’nin ilk spor temalı gençlik merkezidir. Merkezimizde gençlerin faydalanacağı 5 adet spor salonu, açık yüzme havuzu, inovasyon, el sanatları, müzik, akıl zeka oyunları atölyeleri, has oda, sinema, kafeterya, kitap kafe gibi bir çok sportif ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar mevcuttur. Gençlik merkezinde Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyeleri kapsamında, badminton, tekvando, güreş, masa tenisi, voleybol, jimnastik, yüzme, karate, halkoyunları, askeri okul, beden eğitimi ve polis okuluna hazırlık kursları, kişisel gelişim atölyeleri kapsamında akıl zeka oyunları, güzel sanatlar atölyesi kapsamında müzik ve resim, kitap okuma halkaları, gönüllülük çalışmaları gibi bir çok faaliyetler yapılmaktadır. Bu faaliyetlerden 700’e yakın genç faydalanmakta olup, bu sayı her geçen gün artmaktadır” dedi.

Vali Baruş ise “Melekbaba ve çevre mahallelerimizde yaşayan çocukları bu merkezimize davet ediyoruz. Ailelerinde çocuklarını merkezimize yönlendirmelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımız, gençlerimiz burada sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak zararlı alışkanlıklardan uzak kalacaklar. İnanıyorum ki buradan aldıkları eğitim ile ilerleyen yıllarda büyük sporcular, önemli insanlar yetişecek. Zaten şampiyonlarımız da buralardan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

