Malatya'da vatandaşa psikososyal destek hizmeti “Sanal değil sosyal hayatta kal”

Malatya’da, bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı konusunda Sağlıklı Hayat Merkezlerinden ücretsiz olarak psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti alınabilecek.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait Battalgazi İpek Caddesi Kernek Külliyesi’nde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, Yeşilyurt Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Sağlıklı Hayat Merkezi ve İskender Mahallesi’nde bulunan Çarmuzu Sağlıklı Hayat Merkezi’nden psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak alınabilecek. “Sanal değil sosyal hayatta kal” mottosu ile başlatılan bilinçli internet kullanımı konusunda vatandaşlara yardımcı olunuyor.

Bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı konusunda, vatandaşın kendisi veya çocuğu için Sağlıklı Hayat Merkezlerinden psikososyal destek ve danışmanlık hizmeti alabilecekleri kaydedildi.

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