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Başkan Çınar, okulları ziyaret etti Çınar: “Çocuklarımızın mutluluğu ve huzuru için imkânlarımızı seferber ettik”

İHA

Başkan Çınar, okulları ziyaret etti Çınar: “Çocuklarımızın mutluluğu ve huzuru için imkânlarımızı seferber ettik”

Kuyulu Mahallesi’ndeki ilkokul ve ortaokulu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıtan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Geleceğimiz ve umudumuz olan çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayata sahip olabilmeleri için imkanlarımızı seferber ettik” diye konuştu.
Yeşilyurt’un bütün mahallelerini tek tek gezerek 7’den 70’e tüm vatandaşlarla arasındaki iletişim ve diyalogu güçlendiren, mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde öğrenmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte Kuyulu mahallesindeki ilkokul ve ortaokulu ziyaret ederek öğretmenler ve minik öğrencilerle bir araya geldi.
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav’ın da yer aldığı ziyarette sınıfları tek tek dolaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, minik öğrencilere oyuncak, kitap ve boyama seti ile satranç takımı hediye etti.
Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Grubunun söylediği hareketli şarkılarla keyifli anlar yaşayan minikler, dağıtılan hediyeler ve yapılan etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Minik öğrencilerin büyük sevgisi ve ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerden derslerine çok çalışmaları ve öğretmenlerinin sözlerini dinlemeleri konusunda nasihatlerde bulundu.
Yeşilyurt Belediyesi olarak öğretmenlere ve öğrencilere her zaman destek verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin 82 mahallesini belirli bir program dahilinde ziyaret ederek hem saha çalışmalarımızı inceliyoruz hem de mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız, okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin taleplerini bire bir öğrenme fırsatına ulaşıyoruz. Bugünde Kuyulu mahallesini ziyaret ederek geleceğimizin teminatı, hepimizin göz bebeği öğrencilerimizle bir araya geldik. Bizim sloganımız ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’tur, herkesin mutlu ve sağlıklı bir hayata yaşaması, geleceğe umutla bakabilmesi için çok yoğun çalışırken, özellikle yarınlarımızı emanet edeceğimiz öğrencilerimizin eğitim hizmetlerine en güzel şekilde ulaşmaları ve kendileri yetiştirmeleri içinde imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Okullarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, sınıflarımızın hijyenik ve temiz olması, öğretmenlerimizin gönül rahatlığıyla derslerini yapmaları, öğrencilerimizin de derslerine en güzel şekilde odaklanmaları için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordineli çalışarak her türlü talebi eksiksiz yerine getiriyoruz. Gözlerindeki parıltıyla hepimizi mutlu eden minik öğrencilerimizin yaşama sevinci, heyecanı ve coşkusu millete hizmet etme duygumuzun daha çok perçinlenmesine neden oluyor. Çocuklarımızın mutluluğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzü hep gülsün istiyoruz ve bunun için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlarla bizleri öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile Yeşilyurt Kent Konseyine de teşekkür ediyorum " dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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